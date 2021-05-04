 Джо Байден візьме участь у віртуальному саміті ″Бухарестської дев′ятки″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2021

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Новини

Джо Байден візьме участь у віртуальному саміті "Бухарестської дев'ятки"

Головними темами обговорення на віртуальному саміті країн-членів НАТО зі Східної Європи стануть безпека у Чорноморському регіоні та ситуація довкола України.

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден приєднається до віртуального саміту дев'яти країн-членів НАТО зі Східної Європи, що відбудеться  у понеділок, 10 травня, повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс у соцмережі Twitter. Очікується, що головними темами обговорення на саміті так званої "Бухарестської дев'ятки" стануть безпека у Чорноморському регіоні та ситуація довкола України.

На саміті співголовуватимуть Клаус Йоганніс та президент Польщі Анджей Дуда, який цього дня перебуватиме з візитом у Бухаресті. Саміт має на меті координацію безпекових позицій країн регіону, у ньому також візьмуть участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президенти Болгарії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Естонії, Латвії та Литви, повідомляє інформагенція Reuters.

Президенти Румунії та Польщі надіслали спільного листа із запрошенням Джо Байдену взяти участь у саміті в березні цього року. У Білому домі зазначили, що у виступі на саміті Джо Байден висловить прагнення тіснішої співпраці з союзниками по НАТО у Східній Європі, у регіонах Балтійського та Чорного моря з усього спектра глобальних викликів.

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Керівник Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох у розмові з журналістами зазначив, що у заяві, яку "дев'ятка" опублікує після зустрічі, йтиметься про питання безпеки у регіоні Чорного моря та пов'язані з Україною.

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