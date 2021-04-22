 США підтримують Чехію у простистоянні діям Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2021

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Новини

США підтримують Чехію у простистоянні діям Росії

Вашингтон висловлює солідарність з Прагою, наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з чеським прем'єром Андреєм Бабішем.

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив чеському прем'єру Андрею Бабішу підтримку з боку Вашингтона у простоянні Праги діям Росії. Про телефонну розмову між Блінкеном та Бабішем, яка відбулася у неділю, 2 травня, повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс. 

"Блінкен наголосив на солідарності США з Чехією в тому, що стосується її мужньої відповіді на російську підривну і смертоносну діяльність на чеській землі", - зазначив речник Держдепартаменту. За його словами, співрозмовники погодилися щодо необхідності і надалі зберігати єдність і рішучість у відповідь на дестабілізуючі дії Росії. 

"Рішення Чехії виключити "Росатом" з тендеру на АЕС  "Дуковани" і значно скоротити присутність російської розвідки в Празі посилило безпеку Чеської Республіки і всього НАТО", - зауважив речник Держдепартаменту . 

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Нагадаємо, уряд Чехії звинуватив російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. Представник Кремля назвав висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними.

17 квітня Чехія оголосила про висилку з країни 18 російських дипломатів. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії у Москві. 22 квітня Прага вирішила вислати з країни ще кілька десятків російських дипломатів.

На тлі цього скандалу влада Чехії також оголосила про рішення виключити "Росатом" з тендеру на розширення АЕС "Дуковани". 

Крім того, причетність шістьох росіян до чотирьох вибухів на складах зброїв Болгаріїв 2011-2020 роках перевіряє болгарська прокуратура.

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