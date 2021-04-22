Дипломатичний конфлікт: Чехія висилає десятки дипломатів РФ

Чехія після закінчення терміну пред'явленого нею Росії ультиматуму висилає з країни ще кілька десятків російських дипломатів. Чисельність складу посольства РФ у Празі до кінця травня має бути зменшена до розміру чеської дипмісії в Москві, заявив у четвер, 22 квітня, міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек, який напередодні заступив на посаду очільника МЗС.

У посольстві Чехії в Москві нині залишилося 24 співробітники: п'ятеро дипломатів та 19 осіб адміністративного персоналу, тоді як у російському посольстві в Празі - 27 дипломатів та 67 адміністративних співробітників. Оголошені 36-річним Кулханеком заходи означають, що штат російської дипмісії фактично має бути скорочений на 70 осіб.

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Напередодні Прага ультимативно вимагала від Москви забезпечити повернення до Росії всіх висланих звідти чеських дипломатів. Москва різко відкинула цю вимогу, звинувативши Прагу в "істерії". Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва розцінює дії Чехії виключно негативно.

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