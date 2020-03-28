У Болгарії перевіряють причетність шістьох росіян до вибухів на складах зброї

Болгарська прокуратура збирає докази можливої причетності шістьох росіян до чотирьох вибухів на складах зброї у 2011-2020 роках. Озброєння з цих складів повинні були експортувати до України та Грузії, повідомила в середу, 28 квітня, речниця прокуратури Сійка Мілева.

За її словами, прокурори припускають існування зв'язку між вибухами в Болгарії, спробою отруєння торгівця зброєю Еміліана Гебрева та вибухами на складі боєприпасів в чеському населеному пункті Врбетіце в 2014 році. Шестеро росіян перебували в Болгарії якраз у той період часу, коли в країні сталися вибухи на складах та спроба отруєння Гебрева. "Зібрані поки що докази з великою мірою ймовірності підводять до висновку, що метою дій російських громадян було зупинити постачання до Грузії та України", - заявила Мілева, цитує інформагенція Reuters.

Відповідь Росії

Тим часом міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров у відповідь на підозри в причетності Росії до вибухів у Болгарії закликав Євросоюз занепокоїтися інформацією про те, що зберіганням та торгівлею зброю в низці його країн-членів опікуються приватні особи. "Я можу припустити, що Євросоюз усе-таки повинен занепокоїтися ситуацією і в Чехії, і в Болгарії. Ситуацією, яка пов'язана з тим, до торгівлі зброєю, зберігання зброї, боєприпасів мають стосунок якісь приватні підприємці", - заявив Лавров 28 квітня, цитує інформагенція "Інтерфакс".

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Раніше уряд Чехії звинуватив російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. Представник Кремля назвав висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними. 21 квітня Чехія вислала з країни 18 представників російського дипломатичного відомства. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії у Москві. Після цього Прага вирішила вислати з країни ще кілька десятків російських дипломатів.