Україна отримала партію летальної зброї від США

Перша з кількох партій пакету безпекової допомоги США Україні на суму 200 мільйонів доларів США прибула до київського аеропорту "Бориспіль". Про це вранці суботи, 22 січня, повідомило посольство США в Україні.

"Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів (90,7 тонн - Ред.) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", - зазначають у дипломатичному представництві.

Там також запевняють, що США продовжуватимуть надавати допомогу для підтримки Збройних сил України, "підтримуючи їх у невпинному захисті суверенітету та територіальної цілісності України від російської агресії".

650 мільйонів доларів допомоги за 2021

У посольстві нагадують, що обсяг оборонної допомоги США Україні за 2021 рік сягнув рекордних 650 мільйонів доларів після того, як у грудні адміністрація президента США Джо Байдена виділила додаткові 200 мільйонів доларів безпекової допомоги Києву.

За даними ЗМІ, йдеться про постачання переважно того ж оборонного обладнання, яке США надавали Україні й раніше. Зокрема, це стрілецька зброя, боєприпаси, захищені засоби зв'язку, медичне обладнання та інші засоби.

Понад 2,7 мільярда доларів з 2014

Загалом з 2014 року США надали Україні озброєнь на суму понад 2,7 мільярда доларів США.

Раніше президент США Джо Байден повідомив президенту РФ Володимиру Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Вашингтон поставить Україні набагато оборонного обладнання на додаток до того, що вже було надано.

На 2022 рік оборонний бюджет США передбачає виділення 300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України.

На тлі загрози російського вторгнення про постачання зброї Україні також заявили країни Балтії, Чехія та Великобританія. Крім того, це питання розглядають у Канаді.