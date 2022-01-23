 Байден провів нараду щодо реакції на дії Москви проти України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.01.2022

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Новини

Байден провів нараду щодо реакції на дії Москви проти України

Президент США Джо Байден обговорив агресивні дії Росії зі своєю командою з національної безпеки.

Президент США Джо Байден на пресконференції (фото з архіву)

Президент США Джо Байден (фото з архіву)

Президент США Джо Байден обговорив "невпинні агресивні дії Росії щодо України" зі своєю командою з національної безпеки. Про це Білий дім повідомив у Twitter у неділю, 26 січня.

Адміністрація Байдена заявляє, що Росія стикнеться зі швидкою й серйозною відповіддю у разі початку бойових дій.

"Якщо Росія здійснить подальше вторгнення в Україну, Сполучені Штати спричинять  із союзниками та партнерами швидкі та суворі наслідки для Росії", - йдеться у повідомленні.

Раніше цього тижня США повідомили про постачання п'яти військово-транспортних гелікоптерів Mi-17 для підтримки обороноспроможності українського війська.

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У Білому домі також наголосили, що за 2021 рік США надали Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж будь-коли. Так, обсяг оборонної допомоги США Україні за минулий рік сягнув рекордних 650 мільйонів доларів після того, як у грудні адміністрація президента США Байдена виділила додаткові 200 мільйонів доларів безпекової допомоги Києву. 22 січня 2022 року партія американського летального озброєння прибула в Україну. Загалом з 2014 року США надали Україні озброєнь на суму понад 2,7 мільярда доларів США.

Раніше президент США Джо Байден повідомив президенту РФ Володимиру Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Вашингтон поставить Україні набагато більше оборонного обладнання на додаток до того, що вже було надано. Також він неодноразово наголошував на економічних санкціях для РФ у разі подальшої ескалації конфлікту.

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