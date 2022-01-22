Вашингтон планує передати Києву військові гелікоптери Мі-17

Сполучені Штати мають намір передати Україні п'ять військово-транспортних гелікоптерів Mi-17 для підтримки обороноспроможності війська. Про це заявила на брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі, йдеться у Twitter-повідомленні посольства США в Україні в суботу, 22 січня.

"При визначенні додаткового обладнання, яке зберігається в запасах міністерства оборони, яке може бути доставлене в рамках програми Excess Defense Articles, серед інших механізмів, ми нещодавно повідомили Конгрес про наш намір поставити вертольоти Мі-17", - сказала Псакі.

Рекордна кількість допомоги у 2021

Вона також наголосила, що за 2021 рік Сполучені Штати надали Україні більше допомоги у сфері безпеки, ніж будь-коли. Так, обсяг оборонної допомоги США Україні за минулий рік сягнув рекордних 650 мільйонів доларів після того, як у грудні адміністрація президента США Джо Байдена виділила додаткові 200 мільйонів доларівбезпекової допомоги Києву. 22 січня 2022 року партія американського летального озброєння прибула в Україну. Загалом з 2014 року США надали Україні озброєнь на суму понад 2,7 мільярда доларів США.

Раніше президент США Джо Байден повідомив президенту РФ Володимиру Путіну, що у разі подальшого вторгнення Росії в Україну Вашингтон поставить Україні набагато більше оборонного обладнання на додаток до того, що вже було надано.

300 мільйонів доларів Україні

На 2022 рік оборонний бюджет США передбачає виділення 300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України. На тлі загрози російського вторгнення про постачання зброї Україні також заявили країни Балтії, Чехія та Великобританія. США дозволиликраїнам Балтії та Лондону постачати Україні американське озброєння із власних запасів. Крім того, питання допомоги Україні зброєю розглядають у Канаді. Водночас у ФРН відмовляють Києву у постачанні озброєнь через тривалу політику відмови в експорті зброї до регіонів з напруженою ситуацією.