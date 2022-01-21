 Естонія поставить Україні Javelin, а Латвія і Литва - Stinger | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.01.2022

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Новини

Естонія поставить Україні Javelin, а Латвія і Литва - Stinger

На тлі загрози нового російського вторгнення в Україну країни Балтії дадуть Києву зброю. Естонія поставить протитанкові комплекси Javelin, а Латвія і Литва - зенітно-ракетні комплекси Stinger.

Українські військові запускають на навчаннях протитанківку ракету Javelin, грудень 2021

Українські військові запускають на навчаннях протитанківку ракету Javelin, грудень 2021

Естонія поставить Україні переносні протитанкові комплекси Javelin, а Латвія та Литва - переносні протиповітряні комплекси Stinger, повідомляться у п'ятницю, 21 січня, на сайтах міністерств оборони цих країн.   

Таким чином країни Балтії вирішили допомогти Україні зміцнити обороноздатність на тлі загрози нового російського вторгнення. При цьому їхні міністри оборони висловили сподівання, що Україні ніколи не доведеться застосовувати ці системи озброєнь, а Росія змінить свою агресивну поведінку.

Дозвіл на продаж зброї від США 

Поставки Javelin та Stinger стали можливі після того, як Державний департамент США дозволив країнам Балтії, а також Великобританії постачати американську зброю Україні з власних запасів.

Такий дозвіл необхідний, оскільки американські правила експортного контролю зобов’язують держави отримувати у Держдепу дозволи, перш ніж постачати придбану в США зброю третім країнам.

Цього тижня Великобританія поставила Збройним силам України протитанкові гранатомети NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon). 

Читайте також: Дипломатія і зброя: як рятують Україну від вторгнення Росії 

Війська РФ біля кордонів України

В останні місяці напруженість у відносинах між країнами Заходу та Росією значно зросла. РФ перекинула до анексованого Криму та кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни. Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі не принесла результатів. Західні країни закликають Москву відвести війська від українського кордону. Росія ж звинувачує їх в озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Російська влада вимагає від заходу так званих "гарантій безпеки", зокрема відмови НАТО від розширення на схід та прийому до свого складу України. В Альянсі вважають, що Москва спеціально нагнітає ситуацію на кордонах з Україною, щоби загроза можливого вторгнення підштовхнула НАТО до поступок.

Дивитись відео 02:05

Загроза вторгнення Росії: яку допомогу Україні вже надав Захід (20.01.2022)

 

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