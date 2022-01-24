Зеленський: Влада контролює ситуацію, причин для паніки немає

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 січня, після засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) заявив, що українська влада контролює ситуацію і причин для паніки немає.

"Підсумком саме цього засідання є негучні рішення для не медійного простору, а дуже важливі висновки для нашого суспільства і українських громадян. Вони звучать просто - все під контролем, причин для паніки немає", - наголосив Зеленський у відеозверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook.

Першим питанням засідання РНБО, за словами президента, була ситуація на сході України. "Ми працюємо для повної деескалації ситуації та руху шляхом мирного врегулювання. Знаємо про все, готові до всього, віримо в краще. І робимо для цього абсолютно все, що потрібно. Разом з нашими партнерами, нашими дипломатами, а головне - нашими військовими. Вони у нас найкращі, вони нас захищають, а нам потрібно захищати їх", - зазначив Зеленський.

При цьому він додав: "Українцям потрібно бути спокійними і не кричати "все пропало".

Данілов: Загрози повномасштабного наступу РФ нема

Водночас секретар РНБО запевнив, що немає жодних підстав стверджувати про повномасштабний наступ Росії на Україну.

"Ми не бачимо на сьогодні жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично", - сказав Данілов на брифінгу 24 січня, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому він визнав, що нині дійсно фіксуються пересування збройних сил РФ на її території. "Але це для нас не дивина. Це дивина, можливо, для закордонних партнерів України. Вони врешті-решт побачили, що там є війська у Російської Федерації, що вони пересуваються у певний спосіб", - зауважив Данілов.

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Загроза вторгнення Росії в Україну

За даними Заходу, поблизу кордону Росії з Україною та в анексованому Криму нині перебувають близько 100 тисяч військовослужбовців РФ. Також у Держдепі США вважають, що перекидання російських військових до Білорусі для спільних навчань "Союзна рішучість-2022", які пройдуть з 10 по 20 лютого, змушує побоюватися, що ці сили "потенційно" можуть бути використані для нападу на Україну.

Тим часом через можливу загрозу з боку Росії деякі країни почали вивозити з України частину співробітників своїх посольств і членів їхніх родин. Зокрема, це зробила Великобританія та США. Також Німеччина розробляє кризовий план для співробітників посольства країни в Україні та інших громадян ФРН. Водночас у Євросоюзі зараз не бачать підстав вивозити членів родин своїх дипломатів з України, заявив у відповідь на це повідомлення верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.