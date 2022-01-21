Зеленський: У випадку війни з Росією постраждає вся Європа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для України найголовніше уникнути війни і зберегти свою територію. У своєму інтерв'ю The Washington Post, оприлюдненому в четвер, 20 січня, Зеленський закликав західних партнерів застосувати санкції до Росії ще до можливого початку вторгнення. "Санкції вважаються превентивним інструментом, оскільки їх можна застосувати, а потім скасувати. Якщо буде вторгнення Росії, ви впровадите потужні санкції після того, як ми, можливо, вже втратимо частину територій?" - запитав риторично глава української держави. Одночасно він зазначив, що з великою ймовірністю санкції, запроваджені після початку військових дій, не втримають подальшої агресії Росії.

Зеленський також наголосив, що Україна готова до діалогу з Москвою. Коментуючи свою ініціативу тристоронніх переговорів за участю України, Росії та США, він зазначив, що просить у США надати допомогу у створенні відповідного формату. "Давайте вести діалог із Росією. Я прошу Сполучені Штати допомогти нам знайти формат. Ми підтримуємо діалог, ми проти війни", - зазначив він.

Росії потрібен привід

Президент заявив, що у випадку посилення ескалації Росія почне з тих територій, де люди історично мають родинні зв'язки з Росією. Наприклад, мова може йти про Харків. "Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися", - сказав Зеленський. Проте мова йтиме не про окупацію, а про широкі бойові дії. "Харків має понад мільйон громадян. Це не буде просто окупація, це стане початком повномасштабної війни", - наголосив президент України.

Читайте також: Коментар: Остання битва Путіна?

Програють усі

Зеленський переконаний, що у випадку війни постраждають всі учасники, а також Європа загалом. "Якщо ми плануємо захищатися від однієї з наймогутніших армій у світі, то це буде війна. І якщо це буде війна, то це буде дуже масштабна війна, і всі програють. Сотні тисяч життів буде втрачено. Україна постраждає, Росія постраждає, постраждають сусідні з Україною європейські країни, а тих, хто далі, торкнеться міграційна криза. Для нас найголовніше - зберегти нашу територію", - додав він.

Інтерв'ю президента України передували заява президента США Джо Байдена про "високу ціну", яку заплатить Росія у випадку вторгнення в Україну.

В п'ятницю в Женеві розпочались переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Цього ж тижня Блінкен зустрічався з президентом Зеленським і завірив його, що США збільшать військову допомогу Україні в разі нападу Росії. Наступного дня в Берліні політик роз'яснив, як США розуміє вторгнення : "Якщо російський солдат перетинає український кордон, це означає серйозну проблему", - наголосив він. Глава Держдепу назвав таку перспективу "явним нападом на Україну, чи то один солдат, чи тисяча".

Відносини Росії та країн Заходу погіршилися

Напруженість у відносинах між країнами Заходу та Росією останніми місяцями суттєво зросла. РФ перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною близько 100 тисяч військовослужбовців, пояснивши це військовими навчаннями. Лідери західних країн побоюються, що Москва готується до війни, проте Кремль заперечує агресивні плани.

Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону. Росія ж звинувачує країни Заходу у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ. Крім того, російська влада вимагає "гарантій безпеки", у тому числі відмови Північноатлантичного альянсу від розширення на схід та прийому до свого складу України.