 Європейська преса: Небезпечна нерішучість у розмові з Кремлем | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 18.01.2022

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Європа

Європейська преса: Небезпечна нерішучість у розмові з Кремлем

З нагоди візиту міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до Києва і Москви європейська преса аналізує здатність Берліна завадити нападу Росії на Україну. Оглядачі гостро критикують німецький уряд.

Слідом за Києвом глава МЗС Німеччини Анналена Бербок відвідує Москву

Слідом за Києвом глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у вівторок, 18 січня, відвідує Москву

Hannoversche Allgemeine Zeitung констатує, що наслідки імовірної військової інтервенції Росії досі залишаються вельми туманними:

"Російський режим, за словами міністерки закордонних справ Бербок, має заплатити "високу ціну" за будь-яку подальшу агресію. Однак єдиної позиції щодо того, як виглядатиме ця ціна, на Заході немає. НАТО цілком закономірно на допомогу не прийде, адже Україна не є членом Альянсу. Щодо поставок зброї, тоСША і Європа в принципі не можуть дійти згоди. Незрозуміло також, про що вдасться дійти згоди з точки зору економічних санкцій", - зазначає видання з Ганновера.

Мюнхенська Süddeutsche Zeitung також критикує невизначеність і нерішучість німецького уряду:

"Німецькі політики наразі радше знають, чого вони не хочуть: вони проти зупинки "Північного потоку 2", не хочуть постачати Україні зброю, не хочуть викидати Росії зі Swift. Все це є фатальним сигналом: Москві нема чого боятися з боку Заходу. (…) Не лише в Києві і Москві хотіли би знати, у чому ж полягає ціна, яку, на думку міністерки закордонних справ Німеччини, Росія має заплатити за чергове тяжке порушення міжнародного права. У конфліктних ситуаціях подекуди буває цілком резонно не розкривати перед противником всі карти. Однак нерозумно створювати хибну ясність: що від Заходу не варто очікувати якоїсь суттєвої реакції. Це не допомагає розрядці ситуації, але збільшує натомість загрозу війни. Таким чином Німеччина не справляється з відповідальністю, яка лягає на її плечі", - читаємо на шпальтах Süddeutsche Zeitung.

Анналена Бербок на зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві

Анналена Бербок на зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві

У коментарі, який одночасно з мюнхенським виданням вийшов друком і у швейцарській Tages-Anzeiger, оглядач підсумовує:

"Федеральний канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) останнім часом неодноразово застерігав від чергового порушення суверенітету України, однак сигналізував лише туманні наслідки. Відмовою від "Північного потоку-2" соціал-демократ погрожувати не хоче. Натомість Бербок шукає зближення із США і не хоче викреслювати газогін з інструментарію тиску. Зрештою Німеччина сигналізує Москві лише одне: що ж саме не буде застосовуватися як важіль тиску", - пише швейцарське видання.

Авторитетний часопис Der Spiegel ще напередодні візиту Бербок до Москви і Києва наголошував, що економічні санкції проти Росії в разі російського нападу мають бути значно вагомішими, ніж дотепер: "Німецький уряд попри кризу навколо України не відмовляється від "Північного потоку-2". Доки Путін не відведе своїх солдат від українського кордону, вводити газогін в експлуатацію неможливо. Це мало би бути недвозначним меседжем Берліна. Крім того, США і ЄС можуть взяти під приціл російські державні концерни, такі як "Газпром". А найбільш далекосяжним кроком могло би бути відключення Росії від міжнародної платіжної системи Swift. Всі ці заходи вдарять і по Заходу - наприклад, Німеччина імпортує з Росії більше половини обсягів газу. Але ця ціна має бути сплачена. Адже було би наївно вірити, що Путіна можна вразити виключно символічними жестами", - пише Der Spiegel і висловлюється за те, щоби країни НАТО нарешті наважилися на поставки летальної зброї Україні, проти чого виступає, зокрема, Німеччина.

У Києві український колега Дмитро Кулеба нагадав Бербок, що Київ сподівається на поставки зброї з Німеччини

У Києві український колега Дмитро Кулеба нагадав Бербок, що Київ сподівається на поставки зброї з Німеччини

Гостра критика лунає не лише у Німеччині, але й у сусідніх країнах, зокрема у Варшаві. Польська газета Rzeczpospolita пише:

"У той час як (президент США. - Ред.) Джо Байден формує спільний фронт Заходу, аби змусити Кремль відмовитись від інтервенції в Україну, федеральний канцлер (Німеччини - Ред.) дає зрозуміти, що газогін "Північний потік-2" не увійде до пакету потенційних санкцій проти Росії. Це - перемога Володимира Путіна. Олаф Шольц заявив, що побудова газогону є "приватним, суто економічним" проєктом, який не варто втягувати у політику. Ніхто з тих, хто спостерігає за подіями на нашому східному кордоні, не може мати ілюзій, буцімто це відповідає реальності. Не можна не дійти висновку, що Німеччина ставить поточні доходи від імпорту дешевого газу вище за геополітичні інтереси не лише України, але й Польщі", - критикує Rzeczpospolita.

Водночас лондонська The Telegraph констатує нерішучість не лише Берліна, але й загалом Заходу. "Хаотичний вивід військ США з Афганістану зашкодив президенту Джо Байдену, який дедалі більше скидається на кульгаву качку. Борис Джонсон потерпає від внутрішньополітичних перипетій і бореться за збереження посади. У президента Еммануеля Макрона за три місяці вибори. А у німців новий уряд, та ще й енергетична залежність від Росії. Володимир Путін може подумати, що настав слушний момент, вдатися до більшого, ніж до брязкання зброєю. (…) Малоймовірно, що Путін всерйоз сприймає погрози подальших санкцій. Він знає, що Захід не надто охочий захищати Україну військовими засобами. Все це може бути як частиною геополітичного блефу Путіна, так і передвісником інтервенції. Західні глави держав і урядів мають бути готовими і до останнього сценарію. Незрозуміло однак, чи сприймають вони цю загрозу достатньо серйозно", - зазначає видання з Лондона.

Дивитись відео 05:58

Переговори Росія-Захід очима українців на лінії фронту під Донецьком (14.01.2022)

  • Чотирилапий друг

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Чотирилапий друг

    "Бійці в однострої, касці і бронежилеті виглядають немов лицарі в обладунках", - каже Тілль Маєр. "Однак вони такі самі люди, як і ми з нашими почуттями і переживаннями. Те, як цей боєць подбав про свого пса, вбравши його у теплого кожуха - дуже зворушливе тому свідчення", - зазначає фотограф. Пси в окопах - не рідкість. Вони попереджають про небезпеку, є вірними друзями і... відлякують щурів.

  • Манекен, що рятує життя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Манекен, що рятує життя

    У Широкиному поблизу Маріуполя доводиться пересуватися між будинками під прицілом ворога. Перш ніж перебігти у безпечне місце, бійці висувають у вікно або з-за рогу цей манекен, який вони знайшли у знищеній крамниці. "Кожна дірка на манекені могла бути смертельною кулею. Це життя у постійній напрузі, яке дуже виснажує зсередини", - каже Маєр. (Фото: Широкине, осінь 2017 року)

  • Зруйнована школа у Широкиному поблизу Маріуполя

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Зруйнована школа

    "У зруйнованій школі, де вчилися діти, відчуваєш особливий сум від того, скільки понівечила ця війна", - каже Тілль Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • Знайомство перед смертю

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Знайомство перед смертю

    Вадим проводив німецькому фотографу "екскурсію" по колишньому курортному селищу Широкине, де до війни був у відпустці. Невдовзі боєць загинув. Це фото, зроблене Маєром, співслужбовці і вдова згодом помістили на пам'ятну плиту на могилі Вадима. "Зустріч з ним мене вразила. Після п'яти років на фронті у нього не було жодної ненависті", - каже Маєр. (Широкине, літо 2019 року)

  • З цигаркою і автоматом

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    З цигаркою і автоматом

    "Я ще ніде не бачив стільки людей, які палили би цигарку за цигаркою, як в окопах цієї війни. Це - наслідок постійного нервового напруження. Один раз необережно висунув голову з окопу - і тебе більше нема", - каже Тілль Маєр. Від цього окопу поблизу шахти Бутівка на околицях Донецька до позицій ворога лише кілька десятків метрів. (Літо 2018 року)

  • Не бачив нічого, крім війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Не бачив нічого, крім війни

    "Із солдатом Іваном я познаймився, коли йому був 21 рік. На той момент він був вже три роки на війні, куди він пішов добровольцем. Можна сказати, що у своєму житті він мало що бачив крім війни", - зазначає Маєр. На його переконання, підтримка початку нового життя тих, хто повертається з Донбасу, - один з найбільших викликів для України. (Шахта Бутівка, 2018 рік)

  • Десятки метрів від ворога

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Десятки метрів від ворога

    Ніде на лінії фронту позиції української армії та сепаратистів не розташовані так близько одна проти одної, як поблизу колишньої шахти Бутівка. У це місце Тілль Маєр приїздив не раз. "Від бліндажа на цьому фото до позиції ворога - лише 40 метрів. Важко собі уявити, як проводити під прицілом місяці і роки", - зазначає фотограф.

  • Раптом летять кулі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Раптом летять кулі

    Попри те, що на лінії зіткнення тижнями панує тиша, стрілянина може відновитися у будь-який момент. На цьому фото боєць стріляє у напрямку сепаратистів, виявлених в тилу біля Широкиного.

  • У батьковому плащі

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    У батьковому плащі

    Порятунок від дощу і холоду цей молодий боєць знайшов у цьому незвичайному плащі. "У цьому плащі багато років тому служив у радянській армії мій батько", - пояснив хлопець. У перші роки війни на Донбасі бійці, яким не вистачало належного спорядження, викручувалися як могли. Згодом ситуація стала кращою, каже Маєр.

  • Мати на могилі сина

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Мати на могилі сина

    Сліди і рани цієї війни Тілль Маєр знаходить не лише на Донбасі, але по всій Україні. Це фото він зробив на Личаківському цвинтарі у Львові, де мати поховала свого сина, полеглого в бою. Його тіло вона півроку шукала, оббиваючи всі можливі пороги і зрештою знайшла, лише самотужки поїхавши до зони бойових дій.

  • Міни: тяжка спадщина війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Міни: тяжка спадщина війни

    Міни і снаряди, що не розірвалися, будуть загрозою для мирного населення десятиліттями, навіть якщо ця війна таки колись закінчиться, каже Тілль Маєр.

  • У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди.

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Залишилися лише старі

    У напівзруйнованих селищах поблизу лінії зіткнення залишилися жити лише самотні старі люди. До них часто не доїжджають жодні служби і єдина відрада - зустріч з волонтерами і співробітниками благодійних організацій. (Селище Кам'янка поблизу Авдіївки, Донецька область)

  • Ніч при свічках

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Ніч при свічках

    Старі люди, що залишилися у Кам'янці, навіть після тривалого затишшя, знову і знову потрапляють під обстріли. Найчастіше вони відбуваються вночі. Ця жінка регулярно проводить ночі при свічках, у підвалі своєї хати. Її потрет став частиною виставки Тілля Маєра, присвяченої життю цивільного населення у зонах конфліктів по всьому світу.

  • Жити на зло війні

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Жити на зло війні

    "Я ніде не бачив таких доглянутих вулиць і дворів, як у Авдіївці. Люди, які залишилися жити на лінії фронту, здається, дбають про своє місто - ніби на зло війні. Ці люди вражають своєю незламністю", - розповідає Тілль Маєр.

  • Хроніст забутої війни

    Війна на Донбасі, якою її побачив Тілль Маєр

    Хроніст забутої війни

    Тілль Маєр вже 12 разів був у зоні бойових дій на Донбасі. "Ця війна - це ганьба для Європи", - каже журналіст і фотограф. Він планує у Німеччині серію виставок, аби нагадати німцям про війну, що вже більше семи років триває зовсім поряд.

    Автор: Євген Тейзе


DW.COM

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