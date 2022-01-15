Росія може використати витік хімікатів у Горлівці як привід для наступу - ГУР

У місті Горлівка Донецької області стався витік хімікатів у повітря із доставлених Росією у п'ятницю, 14 січня, в ємностей з аміаком. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України.

За даними розвідки, витік аміаку трапився на горлівському ПАТ "Концерн Стирол" і може спричинити екологічну катастрофу на сході України. Також у ГУР вважають, що Росія може використати цю ситуацію "для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії проти нашої держави".

Хімічна зброя на Донбасі?

Захід та Україна вже кілька місяців звинувачують Росію у стягуванні десятків тисяч військовослужбовців до українського кордону. Вони підозрюють Москву в підготовці до нового вторгнення в Україну.

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Росія стверджує, що не має таких намірів, і своєю чергою звинувачує НАТО в озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів. Наприклад, у грудні 2021 міністр оборони Росії Сергій Шойгу звинуватив американських військових у підготовці провокацій із хімічною зброєю на Донбасі, а НАТО - в перекиданні військ на східний фланг для застосування проти РФ. Тоді і в Києві, і у Вашингтоні це спростували.

Росія готує привід для наступу - США

Натомість останнім часом у США почастішали заяви про можливу підготовку провокацій з російського боку. У п'ятницю в адміністрації США заявили, що Росія організувала операцію групи агентів "під чужим прапором" на Сході України, які готуються атакувати підконтрольні Росії сили. За словами прессекретарки Білого дому Джен Псакі, така профокація разом із хвилею дезінформації можуть слугувати виправданням для російського вторгення.

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Про те, що Росія готує привід для вторгнення в Україну у п'ятницю заявив і радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван. Посадовець, посилаючись на дані американської розвідки зазначив, що РФ може вдатися до "диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну в підготовці нападу на російські сили на Сході України", цитує агенція AP.