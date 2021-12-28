Росія збільшила поставки озброєнь в ОРДЛО - українська розвідка

Росія у грудні продовжила нарощувати військову підтримку проросійським збройним формуванням на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, заявляє у вівторок, 28 грудня, головне управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО).

За даними української розвідки, з території РФ в окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО) приховано завезли бойову техніку, озброєння і боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби, безпілотні літальні апарати. Стверджується, що деякі поставки здійснювалися під прикриттям "гуманітарного конвою".

В українській розвідці переконані, що Росія протягом грудня значно збільшила поставки нових або модернізованих бойових броньованих машин. Водночас російська сторона наразі жодним чином не коментувала вказану у повідомленні ГУР МО інформацію.

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У своєму звіті 24 грудня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Донбасу колони російських вантажівок з написами "Гуманітарна допомога" і кілька одиниць військової техніки.

Військова загроза Росії

Раніше ГУР МО повідомляло, що в ОРДЛО постійно дислокуються від 600 до 800 російських офіцерів та генералів. Російські кадрові військові обіймають командні пости в першому та другому армійських корпусах у так званих "ДНР" та "ЛНР", які, як стверджують в українській розвідці, мають чітко визначену роль у веденні як оборонних, так і наступальних операцій Росії проти України.

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Водночас від жовтня Росія наростила військову присутність уздовж усього східного українського кордону. За даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня, а кількість російських військ на кордоні може тоді зрости до 175 тисяч. Своєю чергою секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що Кремль прагнутиме дестабілізуватиУкраїну зсередини за допомогою кібератак і поглиблення енергетичної кризи, а якщо цього зробити не вдасться, Росія може перекинути війська через кордон. Росія всі звинувачення відкидає