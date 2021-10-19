 У глухому куті. Чи можливий новий обмін утримуваними між Києвом та ОРДЛО? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.11.2021

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Україна

У глухому куті. Чи можливий новий обмін утримуваними між Києвом та ОРДЛО?

На непідконтрольних Україні територіях проросійські сепаратисти утримують близько 300 українців, яких Київ прагне звільнити. Останній обмін було здійснено понад півтора тому роки. Чи можливий прорив у цьому питанні?

Обмін полоненими у 2020 році

Останній обмін відбувався у квітні 2020 року

Після останнього обміну утримуваними особами між Києвом та проросійськими сепаратистами ОРДЛО пройшло понад півтора роки. За цей час будь-які намагання сторін зрушити переговори у цьому напрямку поки не принесли результату. Чому цей процес зайшов у глухий кут і чи є надія зрушити його з мертвої точки, ішлося на третьому Міжнародному форумі щодо східної України, проведеному громадянською платформою CivilMPlus у п'ятницю, 26 листопада.

Скільки полонених в "ДНР" та "ЛНР"

Наразі у місцях позбавлення волі на непідконтрольних Києву Донецькій та Луганській областях перебуває, відповідно до офіційних даних Києва, близько 300 військових та цивільних осіб, яких українська влада прагне звільнити. Частина із них перебуває у тяжкому стані і потребує негайної  медичної допомоги, повідомили учасники круглого столу. Родичі затриманих роками не бачать своїх рідних, не мають змоги з ними спілкуватися та передати жодні речі. 

Упродовж 2014-2020 років уряд України звільнив щонайменше 1075 осіб, а самопроголошені "республіки" - майже 1,5 тисячі, поінформувала під час заходу голова моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матільда Богнер. За свідченням колишніх ув'язнених, катування були поширеними з обох сторін, додала представниця ООН. Вона акцентувала увагу на тому, що права затриманих мають дотримувалися усіма сторонами конфлікту. Водночас Богнер наголосила, що наразі немає жодних проблем з доступом до українських місць позбавлення волі, тоді як відвідати затриманих у самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" можливості немає, нібито через обмеження у зв'язку із пандемію COVID-19.

ОБСЄ: у рамках мінських угод обмін примарний

На примарні перспективи найближчого обміну звернула увагу координаторка гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи ОБСЄ Шарлотта Реландер. Спілкуючись під час онлайн-зустрічі з родичами утримуваних на Донбасі, вона повідомила, що, попри численні перемовини сторін, "дискусія, на жаль, не рухається в потрібному напрямку".

За словами представниці ОБСЄ, у проросійських "республіках" вважають, що попередні обміни "були не повними", а також вимагають від української сторони "процесуального очищення" перед новим обміном. Це, мовляв, і є основною перепоною зі сторони України до нових обмінів.

Йдеться про закриття кримінальних справ чи амністію стосовно звільнених раніше в'язнів, пояснює у коментарі DW голова правління українського "Центру громадських свобод" Олександра Матвійчук. Вона нагадує, що у рамках попередніх обмінів було звільнено, наприклад, п'ять ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані і стосовно яких офіційний Київ не може припинити кримінальне провадження. "Проблема в тому, що всі ці процеси обміну поза межами права, це політичні рішення. Немає такої підстави в Кримінальному процесуальному кодексі - закрити справу, бо людину обміняли, тому треба все забути", - вказує правозахисниця.

"Всіх на всіх" чи за станом здоров'я

У ОБСЄ вказали, що наразі питання обміну утримуваними є надто політизованим і його вирішення найближчим майбутнім у рамках мінських домовленостей є неможливим. Відтак спостерігачі закликають сторони - замість застосування формули "всіх на всіх" - здійснити добровільні звільнення вразливих категорій осіб в односторонньому порядку.

Шарлотта Реландер зауважила, що ситуація з COVID-19 та прийдешні новорічні свята могли би стати для сторін нагодами здійснити такий гуманітарний жест. Оскільки про повноцінне звільнення чи обмін не йдеться, то у ОБСЄ запевнили, що роблять усе для того, аби сприяти покращенню умови полонених та відновити з ними зв'язок.

За інформацією родичів полонених, на Донбасі зараз утримуються щонайменше 20 українців, стан здоров'я яких загрозливий для життя. "Треба допомогти полоненим дожити до моменту звільнення, коли б воно не настало", - сказала Олександра Матвійчук. Вона також закликала міжнародних представників сприяти закриттю таких незаконних місць тримання полонених, як "Ізоляція" в Донецьку. Загалом, за даними української прокуратури, на непідконтрольних територіях діє понад 160 місць несвободи, які працювали і працюють нині. Через них пройшло щонайменше 3,5 тисячі осіб.

Хто звільнить затриманих у Криму і РФ?

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на непідконтрольному Донбасі також перебувають 450 ув'язнених, яких засудили ще до початку окупації і які теж виявили бажання бути переведеними для відбування покарання на територію України. Ще 258 осіб вважаються зниклими безвісти. "Відносно Криму, то там 121 громадянин України затриманий, засуджений чи під слідством. 106 - у в'язницях РФ, інші - в Криму", - нагадала під час форуму Денісова.

Питання щодо ув'язнених у Криму та Росії наразі не порушуються взагалі під час перемовин у контексті мінських угод, однак включення і їх до списків має стати подальшою стратегією Тристоронньої контактної групи у питанні обміну, вказують правозахисники. 

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Кого може відпустити Київ

Офіційні дані щодо утримуваних у "Центрі громадянських свобод" називають верхівкою айсберга, оскільки реального стану речей ніхто не знає. "Їх неможливо зафіксувати. По-перше, рідні не завжди звертаються до українських органів влади і правозахисників, бо розуміють, що зараз немає жодних інструментів впливу у цій ситуації. По-друге, бояться нашкодити", - каже Олександра Матвійчук.

За її словами, офіційні дані Києва щодо списку утримуваних в ОРДЛО є засекреченими, як і подібний список утримуваних українською стороною. Правозахисники вказують, що ймовірні кандидати на обмін від української сторони - це затримані і засуджені за статтями про загальнокримінальні та воєнні злочини. Найвідомішими персонами, які, ймовірно, можуть претендувати на обмін, є екскерівник донецької тюрми "Ізоляція" Денис Куликовський та громадянин РФ Андрій Косяк, якого затримали на Луганщині нібито за шпигунство і якого вимагали звільнити сепаратисти, блокуючи роботу ОБСЄ.

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Зеленський: список готовий

Поки у ОБСЄ та ООН скептичні щодо швидкого обміну "всіх на всіх" відповідно до мінських угод, президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції 26 листопада, що очікує на обговорення питання обміну утримуваними особами під час під час зустрічі президентів РФ і США Володимира Путіна та Джо Байдена. 

"У нас є верифікований повний список, ми вважаємо його майже повністю справедливим, хоча можуть бути помилки та прорахунки", - повідомив Зеленський. За його словами, цей список на обмін передав Путіну президент Туреччини Реджеп Ердоган.

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  • Пункт збору - Лефортово

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  • Важливий свідок

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    Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС.

    Автор: Данило Білик


 

DW.COM

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Докладно

Обмін полоненими у 2020 році

Чи можливий новий обмін утримуваними між Києвом та ОРДЛО?

Останній обмін в'язнями між Києвом і ОРДЛО було здійснено понад півтора тому роки. Чи можливий прорив у цьому питанні?  

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