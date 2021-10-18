Зеленський допустив обмін Медведчука на полонених українців

Якщо в народного депутата й лідера "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука підтвердиться наявність російського громадянства, Україна зможе розглянути можливість його обміну. Про це у неділю, 17 жовтня, повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ICTV.

Глава держави зазначив, що підозрюваний у державній зраді й фінансуванні тероризму Медведчук є громадянином України, тому до нього застосовується українське законодавство. Водночас Зеленський не виключає наявність у політика іншого громадянства. "Якщо, наприклад, Росія підтвердила б, що у пана Медведчука є російське громадянство (…), то тоді ми б із задоволенням після цього підтвердження чи хоча б натяку розглянули б можливості обміну пана Медведчука на дійсних героїв і громадян України, які знаходяться не в Україні", - повідомив Зеленський.

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Медведчук заперечує наявність у нього громадянства РФ

У відповідь на цю заяву Віктор Медведчук заявив, що у нього є лише українське громадянство й іншого не було. "Я - громадянин України і буду ним", - цитує заяву політика сайт ОПЗЖ.

Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора підозрюють Медведчука у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. За його посередництва у 2014-2015 роках начебто відбулася змова з тодішніми українськими високопосадовцями щодо створення штучних перешкод постачання вугілля з Південноафриканської Республіки.

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Натомість сам Медведчук, як вважає слідство, брав участь у організації незаконних схем для постачання вугілля з непідконтрольної Україні частини Донбасу на державні підприємства України. За даними слідства, таким чином проросійським сепаратистам заплатили понад 200 мільйонів гривень. Віктор Медведчук та його захисники відкидають ці звинувачення. Депутат вважає порушені проти нього кримінальні провадження незаконними і розцінює їх як політичне переслідування.

Нагадаємо, раніше Медведчуку призначили домашній арешт у справі про держзраду.