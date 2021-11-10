Катівня на Світлому шляху: що таке "Ізоляція" і в чому звинувачують її ексочільника

"Ця людина - головний воєнний злочинець, абсолютний садист та психопат", - так характеризує Дениса Куликовського з позивним "Палич" журналіст та колишній в'язень самопроголошеної "ДНР" Станіслав Асєєв. Він перебував у полоні бойовиків 31 місяць, 28 із яких - у секретній в'язниці "Ізоляція", де особисто перетинався з Куликовським.

"Восени 2017 року він (Куликовський. - Ред.) започаткував практику катувань нових затриманих не у підвалі, а в приміщенні через стінку від камер. Катував електричним струмом і, щоб не було чути криків, наказував в’язням перших чотирьох камер співати радянські пісні", - розповідає Асєєв в інтерв'ю DW.

У вівторок, 9 листопада, Служба безпеки України затримала Куликовського в Києві. За інформацією слідства, він організував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України у непідконтрольному Києву Донецьку. Його підозрюють у торгівлі людьми, створенні терористичної групи чи організації, створенні не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та порушенні законів й звичаїв війни.

Хто такий Денис Куликовський

37-річний Денис Куликовський, також відомий як "Палич" або "Аїд", - уродженець Донецької області. До початку війни на Донбасі, за інформацією Асєєва, він працював у пенітенціарній службі. Після початку бойових дій на Донбасі долучився до лав проросійських збройних формувань самопроголошеної "ДНР" і до лютого 2018 року керував секретною в'язницею "Ізоляція", розташованою за адресою Світлий шлях, 3 у Донецьку, свідчить Асєєв.

"Ця людина була сполучною ланкою між адміністрацією "Ізоляції" та Федеральною службою безпеки Росії, яка безпосередньо керує силами спецоперації "МДБ" (так званого "міністерства державної безпеки ДНР". - Ред.), частиною яких був Куликовський", - пояснює Станіслав Асєєв. За його словами, у цьому полягає цінність "Палича" як свідка. "Ця людина може вийти і сказати, що ФСБ безпосередньо відповідає за те, що відбувається в Донецьку, у цій секретній в'язниці, і безпосередньо контролює бойовиків", - зазначає Асєєв.

Катівня на місці мистецької платформи

"Ізоляція" - це територія колишнього заводу ізоляційних матеріалів. З 2010 року на його базі діяла недержавна платформа культурних ініціатив, яка організовувала мистецькі зібрання, виставки та фестивалі. У червні 2014-го територію захопили проросійські бойовики й обладнали її під військову базу сил спецоперацій "МДБ ДНР", а приміщення колишнього заводу - під камери для ув’язнених. Підвали адміністративної будівлі ексзаводу облаштували для утримання полонених без вікон та санітарних вузлів, а також під окремі приміщення для тортур.

В "Ізоляції" тримають не лише людей з проукраїнською позицією, а й колишніх бойовиків - усіх, хто "становить інтерес чи небезпеку для так званого "МДБ", каже Асєєв. За словами журналіста, це справжній "концентраційний табір", існування якого у "ДНР" не визнають. Саме тому ув'язнені там переважно пересуваються з мішком на голові. "Тут систематично скоюють воєнні злочини, тортури електричним струмом, зґвалтування як чоловіків, так і жінок, вбивства в'язнів, а також приниження людської гідності ув'язнених", - наголошує Станіслав Асєєв.

"Головний кат"

Ключову роль у таємній в'язниці до 2018 року, за свідченнями, відігравав саме затриманий СБУ "Палич". Він не просто керував конвоїрами, а "заради власного задоволення цілодобово катував, ґвалтував, знущався з людей, ночами напивався, відкривав камери й у кращому разі бив ув'язнених, включно з жінками", каже Асєєв. За його словами, за керівництва "Палича" знущання тривали й після "зізнання" та навіть призводили до смерті ув'язнених. Журналіст став свідком однієї з таких трагедій, яку, за його словами, можуть підтвердити й інші бранці, звільнені у грудні 2019 року.

Надзвичайну жорстокість "Палича" підкреслює й міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, назвавши його "головним катом українців в "Ізоляції". "Катували електричним струмом через статеві органи. Поміщали в домовини та забивали їх цвяхами. Ґвалтували. Ламали кістки. Імітували розстріл. І ще багато жахливих речей", - описав очільник МВС у своєму Facebook дії адміністрації секретної в’язниці.

Факти знущань та жорстокого поводження в "Ізоляції" фіксували й у моніторинговій місії ООН з прав людини. Згідно зі звітом за липень 2021 року, до затриманих застосовувалися, зокрема, удушення поліетиленовими пакетами та водою, удари електричним струмом по кінцівках та геніталіям, примусове оголення та інші форми сексуального насильства. Крім того, використовувалися методи психологічного тиску, такі як імітація страти, погрози сексуального насильства та насильства проти родичів затриманих. У документі моніторингової місії ООН згадується й затриманий "Палич".

За інформацією Асєєва, в'язниця в "Ізоляції" діє донині. Втім, за його даними, постійні катування затриманих там вже не практикуються. "Тепер катують лише, аби вибити зізнання", - розповідає журналіст.

Можливий обмін?

У середу, 10 листопада, у Приморському районному суді Маріуполя затриманому Денису Куликовському обрали запобіжний захід - два місяці арешту без права на заставу, повідомив DW речник СБУ Артем Дехтяренко.

За повідомленнями українських ЗМІ, сам Куликовський під час засідання суду визнав свою провину та попросив помістити його до слідчого ізолятора заради його безпеки. Він також заявив, що жив у Києві з 2019 року, повідомляють ЗМІ із зали суду. Очільник СБУ Іван Баканов на брифінгу відмовився коментувати цю інформацію, пославшись на таємницю слідства.

Куликовському може загрожувати довічне ув'язнення. Утім, на думку Асєєва, ймовірним є варіант включення його до списку на обмін утримуваними особами.