"Товарне зближення": чому Росія пришвидшує "повзучу" анексію ОРДЛО

У середині листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ про "гуманітарну підтримку населення окремих районів Донецької та Луганської областей України". Документ спрощує доступ товарів з непідконтрольних Києву територій Донбасу в РФ. У МЗС України назвали цей указ порушенням українського законодавства та втручанням у внутрішні справи країни. Євросоюз також засудив цей указ, вказавши, що такі односторонні дії Росії провокують подальше поглиблення конфлікту. DW розбиралась, з чим пов'язані та до чого призведуть такі "гуманітарні" ініціативи Кремля.

В ОРДЛО "не залишилось нічого українського"

Указ Путіна про товари з ОРДЛО ще більше "прив'язує" ці території до РФ, вважає співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Він відзначив послідовність дій російської влади в питанні фактичної інтеграції непідконтрольних Києву територій Донбасу до складу Росії.

Зокрема, Пашков виокремив протиправне проведення там у середині вересня виборів до Держдуми РФ, примусове залучення до голосування жителів ОРДЛО та указ Путіна від травня 2019 року, який дозволив у спрощеному порядку видавати російські паспорти жителям цих територій.

"Росія збільшує кількість так званих російських громадян в ОРДЛО та залучає їх до політичних процесів в Росії. Це можна назвати політичною анексією", - заявив Пашков.

Крім того, за його словами, економічна анексія цих територій Росією розпочалась досить давно, починаючи із запровадження обігу російського рубля і захоплення великих підприємств, майна, заводів та шахт. Однак, на переконання Пашкова, указ Путіна про доступ товарів з ОРДЛО свідчить вже про формальне закріплення фінансових та торговельно-економічних зв'язків ОРДЛО з Росією. Відтепер товари, які виробляються в ОРДЛО, можуть офіційно брати участь в державних закупівлях російської сторони.

Такої ж думки дотримується і колишній глава МЗС України Павло Клімкін, який вважає "товарне зближення" підсиленням вільної торгівлі Росії з непідконтрольними Києву територіями Донбасу. "Вона була і до цього, але на рівні схем, які контролювали російські клани. Зараз фактично Путін робить крок до економічної інтеграції окупованих територій в Росію", - вважає ексміністр.

Клімкін переконаний, що після того, коли в ОРДЛО були запроваджені російська освіта, валюта та примусова "паспортизація" на цих територіях "вже не залишилось нічого українського".

Російська "паспортизація" Донбасу очима карикатуриста Сергія Йолкіна

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Росія торпедує мінські домовленості

Своєю чергою український дипломат Костянтин Єлісєєв вважає указ Путіна про товари з ОРДЛО "повзучим економічним аншлюсом окупованого Донбасу Росією".

За його словами, цей указ є способом продемонструвати, що "Росія готова піти на будь-які кроки щодо Донбасу". Водночас президент РФ показує жителям ОРДЛО, що начебто про них дбає. Там і справді через пандемію COVID-19 загострилася гуманітарна ситуація і такі дії в певній мірі спрямовані на пом'якшення негативного впливу її наслідків, вважає дипломат. З іншої сторони, як зазначає Єлісєєв, сама ж підконтрольна Росії влада в ОРДЛО обмежує доступ міжнародних гуманітарних організацій на ці території.

Тим часом, на переконання дипломата, головним фактором таких дій Росії є "тупикова ситуація в переговорному процесі щодо Донбасу". Єлісєєв переконаний, що після указу Путіна Україна мала б провести телефонні консультації з Німеччиною та Францією. Він вважає, що указ Путіна про товари з ОРДЛО мав би стати "спусковим гачком для посилення санкцій проти РФ", адже фактично в такий спосіб "Росія торпедує мінські домовленості".

З ним погоджується політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач. Він зазначає, що мінські домовленості передбачають повернення територій ОРДЛО до складу України, а укази Путіна передбачають посилення російського контролю за цими територіями. "Це поняття, які суперечать одне одному. І введення російського рубля, і російська паспортизація, і указ Путіна про доступ товарів з ОРДО в РФ - це все кроки, спрямовані на підрив мінських домовленостей", - вказує аналітик. Відтак, на його переконання, такі дії російської влади розмивають мінські домовленості та роблять їх виконання необов'язковим.

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Сигнал про відсутність наміру РФ повертати ОРДЛО в Україну

Росія витрачає значні кошти на підтримку існування псевдоутворень "ДНР" та "ЛНР", нагадує Горбач. При цьому, за його словами, ініціативами про "товарне зближення", скоріше за все, російська влада хоче зменшити витрати на утримання окремих районів Донбасу.

Росія витрачає значні кошти на підтримку існування псевдодержав "ДНР" та "ЛНР"

"Вони (російська влада. - Ред.) хочуть зекономити, включивши більше, глибше та ширше залишки суб'єктів господарювання з ОРДЛО в російські виробничі ланцюги", - зауважив аналітик.

Також Горбач відзначив, що в указі Путіна йдеться про те, що за кошти російського бюджету можуть закуповуватись товари на тимчасово непідконтрольних Києву територіях. Це, на його переконання, є політичним сигналом, що Росія не збирається повертати ці території Україні.

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Кремль поки не наважиться офіційно анексувати ОРДЛО

Однак, на переконання Горбача, попри всі кроки, які спрямовані на формальну інтеграцію непідконтрольних Києву районів Донбасу в склад РФ, Кремль наразі не наважиться офіційно анексувати ці території. "Для офіційної анексії мають бути якісь підстави. Поки я не бачу причин, навіщо їм це робити", - заявив він.

Аналітик вважає, що РФ контролює ці території за допомогою "невизнаного статусу" та тисне на українську сторону тим, що начебто не все втрачено і території ОРДЛО ще може бути повернуто Україні. Водночас "включення" цих територій до складу РФ за прикладом Криму є приводом для подальших санкцій. Та після такого кроку російській владі доведеться витрачати ще більше коштів на утримання ОРДЛО.

Водночас, на думку Михайла Пашкова, якщо Росія зупинить фінансово-економічну, військову та політичну підтримку так званих "ДНР" та "ЛНР", то "через два-три місяці їх вже не буде". Він зауважив, що ці псевдодержавні утворення тримаються винятково на допомозі Російської Федерації.