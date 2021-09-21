Вибори у Росії: як автобусами з ОРДЛО у Ростовську область возили (відео)

У виборах до Держдуми Росії також взяли участь і жителі ОРДЛО, яким останніми роками масово видавали російські паспорти. Як відбувалися "автобусні тури" і як на це відреагував Захід?
"Пачками" на вибори. За різними оцінками з окупованих районів Донбасу було організовано понад 1400 рейсів у Ростовську область для голосування на виборах до Держдуми Росії. Щоправда, дехто навіть не розумів, що це парламентські вибори, а не президентські: "Буду голосувати за того, кого люблю - за Володимира Володимировича Путіна", каже один з учасників автобусних виборчих турів. Автобуси - з гаслами "Наш вибір - Росія". У салоні - кожному по російському прапорцю в руку. Оксана хизується на камери своїми паспортами: Росії і так званої "ДНР". Більше про це і реакцію Заходу дивіться тут:
Володимир Зеленський закликав Володимира Путіна провести переговори щодо врегулювання війни на Донбасі. У Кремлі пообіцяли подумати. Як ставляться до таких переговорів жителі прифронтових районів - у репортажі DW.
Володимир Зеленський ініціював Кримську платформу для повернення анексованого Росією півострова. Це міжнародний формат для координації зусиль. Чи вірять у дієвість ініціативи у ФРН і які ризики для України?