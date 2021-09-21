Вибори у Росії: як автобусами з ОРДЛО у Ростовську область возили (відео)

"Пачками" на вибори. За різними оцінками з окупованих районів Донбасу було організовано понад 1400 рейсів у Ростовську область для голосування на виборах до Держдуми Росії. Щоправда, дехто навіть не розумів, що це парламентські вибори, а не президентські: "Буду голосувати за того, кого люблю - за Володимира Володимировича Путіна", каже один з учасників автобусних виборчих турів. Автобуси - з гаслами "Наш вибір - Росія". У салоні - кожному по російському прапорцю в руку. Оксана хизується на камери своїми паспортами: Росії і так званої "ДНР". Більше про це і реакцію Заходу дивіться тут:

