 Вибори у Росії: як автобусами з ОРДЛО у Ростовську область возили (відео) | Геополітика | DW | 22.09.2021

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Геополітика

Вибори у Росії: як автобусами з ОРДЛО у Ростовську область возили (відео)

У виборах до Держдуми Росії також взяли участь і жителі ОРДЛО, яким останніми роками масово видавали російські паспорти. Як відбувалися "автобусні тури" і як на це відреагував Захід?

На окупованих територіях Донбасу вже видали понад 650 тисяч російських паспортів

На окупованих територіях Донбасу вже видали понад 650 тисяч російських паспортів

"Пачками" на вибори. За різними оцінками з окупованих районів Донбасу було організовано понад 1400 рейсів у Ростовську область для голосування на виборах до Держдуми Росії. Щоправда, дехто навіть не розумів, що це парламентські вибори, а не президентські: "Буду голосувати за того, кого люблю - за Володимира Володимировича Путіна", каже один з учасників автобусних виборчих турів. Автобуси - з гаслами "Наш вибір - Росія". У салоні - кожному по російському прапорцю в руку. Оксана хизується на камери своїми паспортами: Росії і так званої "ДНР". Більше про це і реакцію Заходу дивіться тут:

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