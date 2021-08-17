Кримська платформа: що думають про ініціативу Зеленського у Німеччині (відео)

Вже сім років, як Росія анексувала Крим. Щоб повернути півострів, Київ започатковує Кримську платформу. Вона має розпочати свою роботу напередодні 30-річчя Незалежності України. Західні експерти оцінюють це загалом позитивно, але лунають і доволі скептичні оцінки щодо ініціативи Зеленського. Сюзан Стюарт з берлінського Фонду "Наука і політика" у своїй статті під назвою "Кримська платформа як ризик для порядку денного українських реформ" вважає, що Кримська платформа забере багато уваги і сил, які терміново необхідні для вирішення інших проблем. Яких саме, дивіться тут: