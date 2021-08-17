Кримська платформа: що думають про ініціативу Зеленського у Німеччині (відео)

Володимир Зеленський ініціював Кримську платформу для повернення анексованого Росією півострова. Це міжнародний формат для координації зусиль. Чи вірять у дієвість ініціативи у ФРН і які ризики для України?
Кримська платформа - можливість підтримати формат постійної координації між Україною та іншими державами щодо невизнання анексії Криму
Вже сім років, як Росія анексувала Крим. Щоб повернути півострів, Київ започатковує Кримську платформу. Вона має розпочати свою роботу напередодні 30-річчя Незалежності України. Західні експерти оцінюють це загалом позитивно, але лунають і доволі скептичні оцінки щодо ініціативи Зеленського. Сюзан Стюарт з берлінського Фонду "Наука і політика" у своїй статті під назвою "Кримська платформа як ризик для порядку денного українських реформ" вважає, що Кримська платформа забере багато уваги і сил, які терміново необхідні для вирішення інших проблем. Яких саме, дивіться тут:
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