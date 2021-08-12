 Що скаже Путіну кандидат у канцлери Німеччини від соціал-демократів (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 13.08.2021

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Політика й суспільство

Що скаже Путіну кандидат у канцлери Німеччини від соціал-демократів (відео)

Соціал-демократ Олаф Шольц,один з можливих наступників Анґели Меркель, в ексклюзивному інтерв'ю DW - про безпеку в Європі, Крим, Росію та зміни клімату.

Олаф Шольц із журналістами DW

Олаф Шольц із журналістами DW

У Європі має панувати верховенство права, а не право сильнішого, каже Олаф Шольц, кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів. Можливий наступник Меркель про безпеку в Європі і Володимира Путіна в ексклюзивному інтерв'ю DW.


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Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l) begrüßt Annalena Baerbock (r), Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, und Armin Laschet, CDU-Kanzlerkandidat, CDU-Bundesvorsitzender und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, zu Beginn der Sitzung des Deutschen Bundestags. Thema ist eine Regierungserklärung zum bevorstehenden EU-Rat. Weitere Themen sind eine Debatte über den Amri-Untersuchungsausschuss, Beschlüsse zur Verlängerung der Bundeswehreinsätze im Kosovo und im Libanon sowie Abstimmungen über zahlreiche Gesetze - u.a. zu den Themen Klimaschutz und Insektenschutz.

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Якщо Анналена Бербок від Зелених вважає газопровід геостратегічною помилкою, то Армін Лашет з ХДС підтримує проєкт.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kommt zur Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Bilanzskandal Wirecard im Deutschen Bundestag. Der 3. Bundestagsuntersuchungsausschuss soll das Verhalten der Bundesregierung und der ihr unterstehenden Behörden im Zusammenhang mit den Vorkommnissen um den inzwischen insolventen Finanzdienstleister Wirecard untersuchen. +++ dpa-Bildfunk +++

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Докладно

Олаф Шольц із журналістами DW

Що скаже Путіну кандидат у канцлери ФРН (відео)

Соціал-демократ Олаф Шольц - один з можливих наступників Анґели Меркель - в ексклюзивному інтерв'ю DW.  

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