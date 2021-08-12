Що скаже Путіну кандидат у канцлери Німеччини від соціал-демократів (відео)

Соціал-демократ Олаф Шольц,один з можливих наступників Анґели Меркель, в ексклюзивному інтерв'ю DW - про безпеку в Європі, Крим, Росію та зміни клімату.
У Європі має панувати верховенство права, а не право сильнішого, каже Олаф Шольц, кандидат у канцлери ФРН від соціал-демократів. Можливий наступник Меркель про безпеку в Європі і Володимира Путіна в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Анґела Меркель 15 років є канцлеркою Німеччини. Меркель допомогла зупинити агресію Росії, але не хоче зупиняти "Північний потік-2". Як розвивалися відносини Києва та Берліна за її правління?
У Німеччині визначилися з головними кандидатами у канцлери замість Анґели Меркель на виборах у вересні. Хто з претендентів - від ХДС/ХСС, СДПН чи Зелених - був би найбільш "проукраїнським" у ролі канцлера?