Що скаже Путіну кандидат у канцлери Німеччини від соціал-демократів (відео)

Наступник Меркель: хто для України буде кращим канцлером ФРН? (відео)

У Німеччині визначилися з головними кандидатами у канцлери замість Анґели Меркель на виборах у вересні. Хто з претендентів - від ХДС/ХСС, СДПН чи Зелених - був би найбільш "проукраїнським" у ролі канцлера?