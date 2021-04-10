 Російська ″паспортизація″ Донбасу: депутати Ради придумали, як протидіяти | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 29.07.2021

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Україна

Російська "паспортизація" Донбасу: депутати Ради придумали, як протидіяти

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, в якому пропонується позбавляти українського громадянства через паспорт РФ. Така ініціатива є небезпечною для непідконтрольних Києву територій, вважають опитані DW експерти.

Російська паспортизація Донбасу очима карикатуриста Сергія Йолкіна

Російська "паспортизація" Донбасу очима карикатуриста Сергія Йолкіна

В Україні не знають, як протидіяти масовій видачі російських паспортів на територіях Донбасу, які не є підконтрольними Києву. У 2019 році президент РФ Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти жителям так званих "ДНР" і "ЛНР" у спрощеному порядку. За цей час, за даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, Росія роздала вже більше 600 тисяч своїх паспортів українським громадянам. У сподіванні хоч якось вплинути на цей процес низка депутатів Верховної Ради запропонувала позбавляти українців громадянства за отримання російського паспорта й зареєструвала в парламенті відповідний законопроєкт.

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Потрібні спочатку зміни в Конституцію України

Авторами законопроєкту виступили двоє народних депутатів з опозиційних фракцій, а саме - Микола Княжицький з "Європейської солідарності" та Наталля Піпа з "Голосу", а також позафракційна депутатка Оксана Савчук. Вони пропонують внести зміни в діючий закон "Про громадянство України", аби всіх, хто добровільно отримав паспорт країни-агресора, якою в Україні визнана Росія, автоматично позбавляти українського громадянства. "Створюється чергова загроза втручання у внутрішні справи української держави у будь-який момент, -  йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту. - Враховуючи це, існує нагальна потреба у внесенні змін в українське законодавство з метою захисту української державності та суверенітету української держави".

Експерти вже розкритикували ініціативу депутатів, вказавши на те, що вона суперечить Конституції України. "Якщо ми вважаємо наших громадян на Донбасі нашими громадянами, то відповідно до конституції, громадянин України не може бути позбавлений громадянства і громадянських прав", - каже експертка з питань міграції, головна наукова співробітниця Національного інституту стратегічних досліджень Олена Малиновська. За її словами, аби це змінити, потрібно спочатку змінити конституцію. Експертка називає запропоновану ініціативу репресивною, яка не змінить ситуації навіть за умови її реалізації.

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Не варто карати за рішення прийняті під примусом

За даними соціологічних опитувань Фону "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, російська паспортизація на Донбасі носить примусовий характер. Свідченням цьому є й інтерв’ю, проведені з людьми на підконтрольних українському уряду територіях, які мають родичів у "ДНР" та "ЛНР". "Наприклад, нам повідомили, що у Луганській області на окупованій території на одному з підприємств людей зібрали і сказали, що протягом двох тижнів вони повинні зробити російські паспорти", - розповідає аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський. За його словами, змальований випадок мав місце взимку 2021 року. "Йде примусовий процес по лінії Росії, - продовжив Бурковський. - Не розумію, як український закон може вплинути на політику, яка диктується з Кремля".

Росія роздала вже більше 600 тисяч своїх паспортів українським громадянам в ОРДЛО. На фото: місто Ясинувате в Донецькій області

Росія роздала вже більше 600 тисяч своїх паспортів українським громадянам в ОРДЛО. На фото: місто Ясинувате в Донецькій області

Про примушування українських громадян отримувати російські паспорти говорять і в Донбаському інституті регіональної політики. Як вказує керівник цього інституту Енріке Менендес, мешканці непідконтрольних територій скаржаться, що їм не залишають вибору, настійливо пропонуючи російське громадянство задля того, аби залишитися працювати, зокрема в освітній галузі.

"Вчителька з Горлівки, наприклад, розповідає, що рік тому в їхньому колективі лише в половини були російські паспорти, а зараз вони є у всіх, - каже Менендес. За його словами, у її випускному класі з 30 учнів тільки у двох батьки захотіли отримати український паспорт. "Всі інші отримали російський або місцевий паспорт "ДНР". Вони змушені це робити для роботи, для подальшого навчання, для життя, бо так простіше", - розповідає Менендес. Він вважає, що позбавлення цих людей українського громадянства, як пропонують депутати в Києві, жодним чином не сприятиме поверненню цих людей та територій до України.

Російська "паспортизація" Донбасу - виклик для України у майбутньому

Подібної думки дотримується й співзасновниця проєкту "Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію" Юлія Тищенко. На її думку, українські депутати роблять все, аби відштовхнути українських громадян від України. "Ця ініціатива депутатів і подібний дискурс про примусове позбавлення українського громадянства не тільки не сприяє вирішенню конфлікту, а буде лише ускладнювати врегулювання й імплементацію бодай хоча б якихось елементів реінтеграції", - вважає Тищенко. При цьому вона зауважує, що набуте російське громадянство українцями на окупованих територіях у можливому подальшому постконфліктному вирішенні і реінтеграції цих територій може бути викликом для України.

Але ані Тищенко, ані інші експерти, з якими вдалось поспілкуватись DW, так і не запропонували якихось можливих механізмів ефективної протидії російській "паспортизації" в "ДНР" та "ЛНР".

Україна тим часом дорікає міжнародним партнерам, що вони надто м’яко реагують на видачу Росією паспортів жителям непідконтрольних Києву територій на сході України. Адже в квітні цього року Євросоюз лише висловив "глибоке занепокоєння" з приводу продовження російської паспортизації серед українських громадян, вказавши на те, що це суперечить Мінським домовленостям та є "явним порушенням суверенітету України". У заяві ЄС, оприлюдненій у Відні під час засідання постійної ради ОБСЄ, також нагадується, що на території Євросоюзі ці паспорти не визнаються, і міститься заклик до інших членів ОБСЄ діяти аналогічним чином.

Офіційний Київ ще у 2019 році заявив, що паспорти, які видає Російська Федерація українським громадянам на непідконтрольних територіях Донбасу є незаконними і недійсними та не визнаються в Україні. 

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Російська паспортизація Донбасу очима карикатуриста Сергія Йолкіна

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