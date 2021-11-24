ЄС закликав Росію скасувати указ про доступ товарів з ОРДЛО

Євросоюз засуджує указ президента Росії Володимира Путіна, який спрощує доступ товарів з непідконтрольних Києву територій Донбасу в РФ. Про це йдеться у заяві речника ЄС із зовнішньополітичних питань Петера Стано, опублікованій на сайті зовнішньополітичної служби Євросоюзу у середу, 24 листопада.

Стано наголосив, що підписаний 15 листопада указ "націлений на подальше відділення від України тимчасово непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, що суперечить цілям мінських домовленостей".

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"Такі односторонні заходи порушують суверенітет України та її територіальну цілісність, зокрема щодо митного контролю. Вони несуть потенціал посилення напруженості та подовження статус-кво, перешкоджаючи водночас майбутньому процесу реінтеграції", - зазначається у заяві.

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення та припинити вживати односторонніх заходів, які лише провокують подальше поглиблення конфлікту у східній Україні. ЄС продовжить впроваджувати свою політику невизнання у цьому питанні", - підсумував Стано.

Нагадаємо, 15 листопада Путін підписав указ про "гуманітарну підтримку населення окремих районів Донецької та Луганської областей України". Він визнав на території РФ сертифікати походження товарів, які видають у ОРДЛО, а також допустив товари звідти до державних закупівель на рівні з російською продукцією. Також документ скасував кількісні обмеження на експорт і імпорт більшості видів товарів у торгівлі з ОРДЛО.

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Міністерство закордонних справ України назвало цей указ порушенням українського законодавства та втручанням у внутрішні справи країни.