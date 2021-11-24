 ЄС закликав Росію скасувати указ про доступ товарів з ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

ЄС закликав Росію скасувати указ про доступ товарів з ОРДЛО

У Євросоюзі засудили указ Володимира Путіна про спрощення доступу товарів з непідконтрольного Україні Донбасу в РФ. Такі односторонні дії Росії провокують подальше поглиблення конфлікту, заявив речник Євросоюзу.

Металургія - на першому місці серед виробництва товарів у непідконтрольних районах Донецької області

Металургія - на першому місці серед виробництва товарів у непідконтрольних районах Донецької області

Євросоюз засуджує указ президента Росії Володимира Путіна, який спрощує доступ товарів з непідконтрольних Києву територій Донбасу в РФ. Про це йдеться у заяві речника ЄС із зовнішньополітичних питань Петера Стано, опублікованій на сайті зовнішньополітичної служби Євросоюзу у середу, 24 листопада.

Стано наголосив, що підписаний 15 листопада указ "націлений на подальше відділення від України тимчасово непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, що суперечить цілям мінських домовленостей".

Читайте також: Росія добиває "нормандський формат" публікацією дипломатичної переписки - Кулеба

"Такі односторонні заходи порушують суверенітет України та її територіальну цілісність, зокрема щодо митного контролю. Вони несуть потенціал посилення напруженості та подовження статус-кво, перешкоджаючи водночас майбутньому процесу реінтеграції", - зазначається у заяві.

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення та припинити вживати односторонніх заходів, які лише провокують подальше поглиблення конфлікту у східній Україні. ЄС продовжить впроваджувати свою політику невизнання у цьому питанні", - підсумував Стано.

Нагадаємо, 15 листопада Путін підписав указ про "гуманітарну підтримку населення окремих районів Донецької та Луганської областей України". Він визнав на території РФ сертифікати походження товарів, які видають у ОРДЛО, а також допустив товари звідти до державних закупівель на рівні з російською продукцією. Також документ скасував кількісні обмеження на експорт і імпорт більшості видів товарів у торгівлі з ОРДЛО.

Читайте також: Коментар: Чому Путін знову згадав про "русский мир"

Міністерство закордонних справ України назвало цей указ порушенням українського законодавства та втручанням у внутрішні справи країни.

Дивитись відео 02:06

Росія штучно ізолює жителів ОРДЛО під час пандемії? (25.10.2021)

Реклама

Докладно

Нині у Німеччині щороку реєструють близько 400 тисяч правопорушень, пов'язаних з обігом наркотиків. Здебільшого ловлять не наркоділерів, а тих, хто курить травку

Коментар: Настав час легалізувати канабіс

У Німеччині, імовірно, невдовзі дозволять курити траву. Це було би неабияким кроком вперед, вважає Маттіас фон Гайн.  

Cонячна енергія не цілком вільна від викидів. Чому?

Наскільки "зелена" сонячна енергія? (відео)

Насправді енергія сонця має деякі не дуже екологічні сторони. DW виявила 3 головні недоліки сонячної енергії. Які саме?  