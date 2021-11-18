Росія добиває "нормандський формат" публікацією дипломатичної переписки - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що оприлюдненням дипломатичних листів із Франції та Німеччини Росія продемонструвала, що не зацікавлена в розвитку "нормандського формату" (Україна, РФ, ФРН, Франція), який покликаний врегулювати ситуацію на Донбасі. Про це він заявив у четвер, 18 листопада, під час онлайн-брифінгу.

"Росія своїми діями просто добиває "нормандський формат", демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку, і, безумовно, підриває залишки довіри до себе", - сказав міністр. Він додав, що домовився з німецьким та французьким колегою, що вони "не подарують Росії розкіш знищити "нормандський формат". "Те, що Росії після такої публікації не можуть довіряти навіть дипломати, безумовно, додатково ускладнить цю роботу, але ми будемо працювати, тому що Україна зацікавлена в мирі, справедливих рішеннях і безпеці", - наголосив Кулеба.

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У Німеччині вважають дії Росії "нахабством"

Депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії (ВДП) Рената Альт (Renata Alt), членкиня парламентського комітету з закордонних справ назвала оприлюднення Росією дипломатичної переписки "безмежним нахабством та порушенням всіх дипломатичних норм".

"Водночас - це і акт відчаю, який обернеться боком. Адже листи демонструють: поки Німеччина та Франція поводяться як чесні посередники, Росія намагається вибити більше для себе та своїх поплічників у Східній Україні і зруйнувати наявну систему правил, як-то доступ спостерігачів місії ОБСЄ", - сказала вона. На її думку, як рішення опублікувати листування, так і зміст листів демонструють, що Москві не потрібен діалог. "Ціль Росії - знайти привід для чергової ескалації та поставити Україну на коліна", - переконана Альт.

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МЗС РФ оприлюднило конфіденційні листи від ФРН та Франції

Раніше, 17 листопада, МЗС РФ оприлюднило дипломатичне листування міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) і Франції Жаном-Івом Ле Дріаном. Як заявили в російському МЗС, так вчинили через те, що позиція і підходи РФ до проведення міністерської зустрічі у "нормандському форматі" нібито "зазнають перекручувань".

Серед опублікованого - проєкт спільної заяви глав МЗС "нормандського формату", який пропонувала російська сторона. У тексті РФ хотіла зафіксувати, що українська влада має проводити "прямі переговори з Донецьком та Луганськом". Також російська сторона покладала на Україну відповідальність за порушення режиму припинення вогню. Зі свого боку Німеччина та Франція відповіли, що не погоджуються з висловленими Росією оцінками, і що ці пропозиції не знайдуть підтримки серед країн-учасниць "нормандського формату".

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Росія відмовилась від зустрічі в "нормандському форматі"

Як повідомлялося, 8 листопада Лавров заявив, що РФ відмовилась від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", яку запропонував провести 11 листопада в Парижі глава МЗС Франції.

Нагадаємо, що "нормандський формат" існує з 2014 року та покликаний шукати мирне рішення конфлікту на Донбасі. Лідери України, Росії, Німеччини та Франції зустрічалися особисто ще в грудні 2019 року в Парижі. Тоді ж вперше зустрілися президенти України Володимир Зеленський та РФ Володимир Путін.