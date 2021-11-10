Париж пояснив зрив зустрічі у "нормандському форматі"

Росія відмовляється від зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" (Україна, Росія, Німеччина, Франція). Про це у вівторок, 9 листопада, повідомила прессекретарка МЗС Франції. При цьому вона спростувала російську версію, що ні Франція, ні Німеччина не відповіли на пропозиції Росії щодо проєкту зустрічі. "Франція та Німеччина відреагували на пропозиції Росії. Вони запропонували провести міністерську зустріч у "нормандському форматі", що було відхилено міністром закордонних справ Росії", - наголосила прессекретарка.

У Берліні підтвердили інформацію французької сторони, повідомляє Reuters. Німецькі дипломатичні джерела зазначають, що Росія відмовляється від участі у зустрічі, що мала б відбутись 11 листопада. При цьому Москва займає "обструкціоністську позицію" і висуває неприйнятні умови, намагаючись змінити свою роль учасника конфлікту на позицію "нейтрального посередника". Це - стара тактика Росії, яку, однак, відкидають і Україна, і Німеччина, і Франція, наголошує агенція.

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Російська версія зриву зустрічі

Раніше поінформоване джерело повідомило агенції "Інтерфакс", що російські пропозиції не враховані у підготовленому Францією та Німеччиною проєкті документа до зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки". "28 жовтня ми їм направили наш проєкт підсумкового документа, вони нам 5-го числа надіслали свій проєкт, у якому наші пропозиції взагалі не врахували", - сказав співрозмовник агенції. За його словами, 6 листопада Москва надіслала Берліну та Парижу листа з коментарями та проханням ще раз подивитися на російський проєкт, на цей лист відповіді поки що отримано не було.

Через це, зазначило джерело, про зустріч найближчим часом не йдеться. 11 листопада, як повідомлялося раніше, взяти у ній участь главі МЗС Росії не дозволяє графік. 12 листопада в Парижі відбудеться міжнародна конференція з Лівії, в якій, як очікується, візьме участь глава російського зовнішньополітичного відомства, проте зустріч у "нормандському форматі" на її полях також не планується.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) неодноразово закликала провести зустріч у "нормандському форматі" не лише на рівні міністрів закордонних справ, а й на рівні глав держав та урядів якнайшвидше - за можливості, ще у термін її повноважень на посаді глави німецького уряду.