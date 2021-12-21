В ОРДЛО перебувають до 800 російських офіцерів та генералів - розвідка

На непідконтрольних Україні територіях Донбасу постійно дислокуються від 600 до 800 російських офіцерів та генералів. Кадрові російські військові перебувають на командних посадах першого та другого армійських корпусів в так званих "ДНР" та "ЛНР". Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) України Вадим Скібіцький.

"Штаби корпусів, командування бригад, полків - це діючі офіцери збройних сил РФ, - сказав він в ефірі передачі "Донбас. Реалії” у понеділок, 20 грудня. - У жовтні-листопаді цього року відбулась ротація вищого керівного складу другого армійського корпусу. Зараз є новий командувач корпусу, який також прибув з Росії. Змінилися командири окремих бригад. І цей процес відбувається постійно”.

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За даними ГУР МО перший та другий армійські корпуси російських окупаційних військ формували "на базі батальйонних тактичних груп ЗС РФ, які зайшли на територію України у серпні та вересні 2014 року".

В українській розвідці переконані, що "роль і місце цих корпусів чітко визначені в планах застосування ЗС Росії проти України та передбачають ведення ними як оборонних, так і наступальних операцій".

Окрім того, за даними ГУР МО, після бойових дій на території України генерали та офіцери збройних сил РФ отримують державні нагороди та кар'єрне зростання у російській армії.

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Скупчення військ РФ біля українських кордонів

Росія вже певний час скупчує військових поблизу кордонів з Україною. За даними західної та української розвідок, це може свідчити про її підготовку до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

Останніми днями Росія також продовжувала нарощувати війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що президент США Джо Байден під час віртуальної зустрічі закликав президента Росії Володимира Путіна знизити напруженість. За останніми оцінками американської розвідки, на кордоні з Україною та навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп", і ще шість перебувають у дорозі.

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