Київ: на Донбасі воюють дві тисячі кадрових російських військових

На непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей воюють понад дві тисячі кадрових російських військовослужбовців. Про це у п'ятницю, 12 листопада, повідомив головнокомандувач Збройних сил України України Валерій Залужний.

"Близько 2,1 тисячі кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади", - йдеться у повідомленні головнокомандувача у Facebook.

За його інформацією, на Донбасі Росія підтримує у "ДНР" та "ЛНР" "потужне угруповання" загальною чисельністю 35,5 тисячі осіб. Також у ЗСУ повідомляють про те, що з початку року було зафіксовано 2287 обстрілів українських позицій, "з яких 610 із забороненого мінськими домовленостями озброєння".

ЄС спостерігає нарощування військ РФ на кордонах

Раніше в міноборони України заявляли, що на кордоні з РФ, а також на непідконтрольних Києву територіях на початок листопада були зосереджені російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб. Нарощування військ Росією біля кордонів України спостерігають і в Євросоюзі. Про це у п'ятницю, 12 листопада, кореспонденту DW заявив високопосадовець ЄС. Він нагадав про те, що у квітні цього року Росія наростила свої війська, після чого кількість солдатів зменшилася.

"Зараз ми знову бачимо нарощування. Ми працюємо та проводимо консультації з нашими партнерами у США, Великобританії", - зазначив співрозмовник. "Ми спостерігаємо із занепокоєнням за будь-яким нарощуванням військ біля кордонів України, бо це дуже серйозна справа. Ми також запитуємо росіян про це", - додав високопосадовий чиновник.

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Речник Євросоюзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано раніше повідомляв, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять переміщення російських військ і необхідність будь-яких кроків у зв'язку з цим 15 листопада.

Росія відкидає наміри про вторгнення

Тим часом у Кремлі відкидають звинувачення у тому, що Росія несе загрозу своїми військами на кордоні з Україною, називаючи це "безпідставним нагнітанням напруженості". Саме так прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував 12 листопада питання про публікацію Bloomberg, у якій йшлося, що США нібито попередили ЄС про можливі російські плани вторгнення в Україну. "Росія ні для кого не становить загрози", - переконує Пєсков. Натомість, за його словами, Росія страхує себе через імовірні загрози з боку НАТО.