Київ: на Донбасі воюють дві тисячі кадрових російських військових

У ЗСУ повідомили, що на непідконтрольних територіях Донбасу перебуває "потужне угруповання" чисельністю 35,5 тисячі військових, і понад дві тисячі - це кадрові російські офіцери та генерали.
На непідконтрольних Києву територіях Донецької та Луганської областей воюють понад дві тисячі кадрових російських військовослужбовців. Про це у п'ятницю, 12 листопада, повідомив головнокомандувач Збройних сил України України Валерій Залужний.
"Близько 2,1 тисячі кадрових військовослужбовців ЗС РФ на постійній основі воюють проти України в ОРДЛО. Кадрові російські генерали та офіцери обіймають ключові командні посади", - йдеться у повідомленні головнокомандувача у Facebook.
За його інформацією, на Донбасі Росія підтримує у "ДНР" та "ЛНР" "потужне угруповання" загальною чисельністю 35,5 тисячі осіб. Також у ЗСУ повідомляють про те, що з початку року було зафіксовано 2287 обстрілів українських позицій, "з яких 610 із забороненого мінськими домовленостями озброєння".
Раніше в міноборони України заявляли, що на кордоні з РФ, а також на непідконтрольних Києву територіях на початок листопада були зосереджені російські військові угруповання загальною чисельністю близько 90 тисяч осіб. Нарощування військ Росією біля кордонів України спостерігають і в Євросоюзі. Про це у п'ятницю, 12 листопада, кореспонденту DW заявив високопосадовець ЄС. Він нагадав про те, що у квітні цього року Росія наростила свої війська, після чого кількість солдатів зменшилася.
"Зараз ми знову бачимо нарощування. Ми працюємо та проводимо консультації з нашими партнерами у США, Великобританії", - зазначив співрозмовник. "Ми спостерігаємо із занепокоєнням за будь-яким нарощуванням військ біля кордонів України, бо це дуже серйозна справа. Ми також запитуємо росіян про це", - додав високопосадовий чиновник.
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Речник Євросоюзу із зовнішньополітичних питань Петер Стано раніше повідомляв, що міністри закордонних справ країн ЄС обговорять переміщення російських військ і необхідність будь-яких кроків у зв'язку з цим 15 листопада.
Тим часом у Кремлі відкидають звинувачення у тому, що Росія несе загрозу своїми військами на кордоні з Україною, називаючи це "безпідставним нагнітанням напруженості". Саме так прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував 12 листопада питання про публікацію Bloomberg, у якій йшлося, що США нібито попередили ЄС про можливі російські плани вторгнення в Україну. "Росія ні для кого не становить загрози", - переконує Пєсков. Натомість, за його словами, Росія страхує себе через імовірні загрози з боку НАТО.
У міноборони України заявили, що не виявили посиленої військової присутності Росії на кордоні. Раніше про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на власні джерела.
США занепокоєні повідомленнями про "незвичну активність Росії" поблизу кордонів України, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Володимир Зеленський обговорив безпекову ситуацію на Донбасі з президентом США Джо Байденом і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Глазго. Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія знову стягує війська до українського кордону.