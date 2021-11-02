Зеленський і Байден обговорили безпеку на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на полях кліматичної конференції ООН у шотландському місті Глазго обговорив із президентом США Джо Байденом безпекову ситуацію на Донбасі. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у Twitter у вівторок, 2 листопада.

Деталей розмови Офіс президента України й американська сторона поки не розголошують.

Також Зеленський у Twitter повідомив, що обговорив ситуацію на Донбасі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Український президент зазначив, що для Києва важлива підтримка Північноатлантичного альянсу "в контексті тих викликів, які постали перед нашою країною", і прикріпив фотографію зустрічі зі Столтенбергом, на якому також були присутні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Незвична військова активність" Росії?

Розмова Зеленського з Байденом і Столтенбергом відбулася на тлі напруженої ситуації на сході України та поблизу українсько-російського кордону. Американське видання The Washington Post 30 жовтня з посиланням на власні джерела повідомило, що Кремль знову стягує війська до кордону з Україною, "включно з танками та ракетами". Видання відзначило, що безпекова ситуація на Донбасі "виходить на новий рівень" після застосування Україною безпілотника Bayraktar уперше з початку війни.

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У міноборони України напередодні заявили, що українська розвідка не виявила військової активності РФ на кордоні. Водночас у Пентагоні наголосили, що уважно стежать за ситуацією на кордоні Росії та України на тлі повідомлень про "незвичну військову активність" Москви й додали, що будь-яка ескалація або агресивні дії викликатимуть занепокоєння у Вашингтоні.