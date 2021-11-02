Понад 100 країн світу домовилися зупинити знищення лісів

Під час Кліматичної конференції ООН у британському Глазго у вівторок, 2 листопада, буде представлено ініціативу протидії знищенню лісів та інших ландшафтів. План, до якого приєдналися понад 100 країн світу, ставить за мету зупинити знищення лісів до 2030 року. За даними уряду Великобританії, який головує на конференції, на території залучених до ініціативи країн розташовані 85 відсотків лісів світу, які займають площу близько 34 мільйонів квадратних кілометрів.

Серед держав, які приєдналися до ініціативи, Німеччина, Франція та Євросоюз загалом, а також країни з найбільшими лісовими площами у світі, зокрема Канада, Росія, Бразилія, Колумбія, Індонезія, Китай, Норвегія та ДР Конго. Підписалися під планами протидії знищенню лісів також США, Австралія, Франція та інші країни.

Аби досягти поставленої мети, країни домовилися виділити загалом близько 12 мільярдів доларів США, крім того, хочуть залучити близько 7,2 мільярда доларів приватних інвестицій.

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Ліси вважають легенями планети, щороку вони поглинають близько третини викидів вуглекислого газу, спричинених людською діяльністю. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав ліси "соборами природи" та наголосив на їхній критичній важливості для виживання людства. Зокрема, за словами британського прем'єра, без збереження лісів світовій спільноті не вдасться досягти мети обмеження глобального потепління на рівні 1,5 відсотка у порівняльні з доіндустріальним періодом.

Кліматична конференція ООН в шотландському Глазго розпочалася минулої неділі та триватиме найближчі два тижні. На порядку денному конференції - вироблення спільної політики для стримання глобального потепління.