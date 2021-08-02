Генсек ООН на кліматичній конференції в Глазго: "Ми риємо собі могилу"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що очікує від учасників кліматичної конференції ООН (COP26) негайних дій задля "порятунку людства". Про це він заявив на відкритті заходу в шотландському місті Глазго в понеділок, 1 листопада, повідомляє агенція AFP.

Гутерріш наголосив, що людство наближається до кліматичної катастрофи. "Досить знущатися над біорізноманіттям. Досить вбивати себе вуглецевими викидами. Досить ставитися до природи, як до вбиральні. Досить палити, бурити, копати все глибше й глибше. Ми риємо самі собі могилу", - заявив генсек ООН, цитує AFP.

За словами Гутерріша, за останні 30 років швидкість підйому рівня Світового океану зросла вдвічі, а шість років після підписання Паризької угоди в 2015 році стали найтеплішими за всю історію спостережень. Генсек ООН додав, що за останнє десятиліття близько чотирьох мільярдів людей зіштовхнулися зі стихійними лихами, що пов'язані зі зіміною клімату.

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Найбільшу відповідальність Гутерріш поклав на країни Великої двадцятки, адже на них припадає 80 відсотків шкідливих викидів у атмосферу. Також генеральний секретар ООН нагадав про зобов'язання підписантів Паризької кліматичної угоди виділяти по 100 мільярдів доларів на рік на підтримку країн, що розвиваються, у боротьбі зі зміною клімату.

Кліматична конференція без "порожніх балачок"?

Кліматична конференція ООН формально стартувала напередодні, 31 жовтня, утім основна робота конференції почалася у понеділок, коли на дводенний саміт прибули лідери понад сотні держав. Інші заходи конференції триватимуть до 12 листопада. Очікується, що участь у заході візьмуть представники близько 200 країн, десятки тисяч делегатів отримали акредитацію.

Вітали міжнародних делегатів генсек ООН разом із господарем саміту - британським прем'єром Борисом Джонсоном. Очільник уряду Сполученого Королівства на відкритті заходу закликав учасників уникати "порожніх балачок" і зробити так, аби COP26 стала поворотним моментом, "коли ми тверезо подивимося на зміну клімату, всерйоз поговоримо про вугілля, автомобілі, гроші й дерева".

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На порядку денному конференції ООН - вироблення спільної політики для стримання глобального потепління. Зокрема, йдеться про мету Паризької угоди 2015 року - не допустити в 21-му столітті підвищення середньої температури на планеті вище двох, а краще - півтора градуса Цельсія у порівнянні з доіндустріальним періодом.

Нагадаємо, що на минулій конференції з клімату, яка відбулася у 2019 році у Мадриді, делегати країн так і не змогли досягти компромісу та підписати угоду про ринок квот на викиди парникових газів.

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