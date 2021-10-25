ООН: Концентрація в атмосфері парникових газів стала рекордною

Концентрація парникових газів в атмосфері у 2020 році продовжувала зростати, незважаючи на скорочення промислових викидів через пандемію коронавірусу. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй (ООН), в понеділок, 25 жовтня.

У 2020 році рівень CO2 досягнув рекордної позначки - 413,2мільйонних часток (ppm), порівняно з 410,7 ppm у 2019 році. Це майже в 2,5 рази вища концентрація ніж у доіндустріальні часи – науковці зазвичай порівнюють стан атмосфери із 1750 роком.

"Востаннє Земля відчувала порівнювану концентрацію CO2 3-5 мільйонів років тому, коли температура була вищою на 2-3 градуси, а рівень моря - на 10-20 метрів. Але тоді не було 7,8 мільярдів людей", - прокоментував генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

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Швидкість зростання концентрації діоксиду вуглецю в атмосфері продовжує лякати вчених – відповідний показник за 2020 рік виявився вищим, ніж в середньому за останнє десятиріччя. ВМО застерігає щодо зниження "поглинаючих" властивостей наземних та водних екосистем – так, наприклад, через підвищення температури та лісові пожежі джунглі Амазонії з "поглиначів" карбону перетворюються на джерела атмосферних викидів.

Суворе попередження ВМО

ВМО оприлюднила свою доповідь напередодні конференції зі змін клімату, яка розпочнеться цього тижня у шотландському Глазго. На ній планується обговорити подальші шляхи для стримання глобального потепління.

"Бюлетень містить суворе наукове попередження для учасників перемовин. За нинішніх темпів зростання концентрації парникових газів, ми побачимо значно більше підвищення температури до кінця сторіччя, ніж цільові показники Паризької угоди у 1,5-2 градуси. Ми аж надто зійшли зі шляху", - сказав Таалас.

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