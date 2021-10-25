ООН: Концентрація в атмосфері парникових газів стала рекордною

Концентрація парникових газів в атмосфері у 2020 році продовжувала зростати, незважаючи на скорочення промислових викидів через пандемію коронавірусу. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація (ВМО), спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй (ООН), в понеділок, 25 жовтня.
У 2020 році рівень CO2 досягнув рекордної позначки - 413,2мільйонних часток (ppm), порівняно з 410,7 ppm у 2019 році. Це майже в 2,5 рази вища концентрація ніж у доіндустріальні часи – науковці зазвичай порівнюють стан атмосфери із 1750 роком.
"Востаннє Земля відчувала порівнювану концентрацію CO2 3-5 мільйонів років тому, коли температура була вищою на 2-3 градуси, а рівень моря - на 10-20 метрів. Але тоді не було 7,8 мільярдів людей", - прокоментував генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.
Читайте також: ООН: пандемія коронавірусу не уповільнила швидкість зміни клімату
Швидкість зростання концентрації діоксиду вуглецю в атмосфері продовжує лякати вчених – відповідний показник за 2020 рік виявився вищим, ніж в середньому за останнє десятиріччя. ВМО застерігає щодо зниження "поглинаючих" властивостей наземних та водних екосистем – так, наприклад, через підвищення температури та лісові пожежі джунглі Амазонії з "поглиначів" карбону перетворюються на джерела атмосферних викидів.
Суворе попередження ВМО
ВМО оприлюднила свою доповідь напередодні конференції зі змін клімату, яка розпочнеться цього тижня у шотландському Глазго. На ній планується обговорити подальші шляхи для стримання глобального потепління.
"Бюлетень містить суворе наукове попередження для учасників перемовин. За нинішніх темпів зростання концентрації парникових газів, ми побачимо значно більше підвищення температури до кінця сторіччя, ніж цільові показники Паризької угоди у 1,5-2 градуси. Ми аж надто зійшли зі шляху", - сказав Таалас.
Читайте також: ЄС ухвалив нові амбітні кліматичні цілі до 2030 року
-
Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Усі в одному човні
"Ми маємо спільно пливти, демонструючи спільну волю, щоб досягти нашої мети", - з таким закликом до представників 196 країн світу, які беруть участь у кліматичній конференції ООН (COP23) у Бонні, звернувся прем'єр-міністр Фіджі Франк Баїнімарама. Його країна головує на нинішньому форумі. У конгрес-центрі встановили справжнє фіджійське каное, яке нагадує, що ми всі перебуваємо в одному човні.
-
Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Таланоа - дискусія у дусі розуміння та поваги
COP23 мала відбутись на Фіджі. Однак ця тихоокеанська країна так і не змогла прийняти форму. Допоміг німецький Бонн. Але дух Фіджі присутній і тут. "Ми хочемо вести діалог у дусі Таланоа", - сказав прем'єр Фіджі Баїнімарама. Таланоа на мові фіджійців означає діалог з розумінням і повагою. Павільйон країни з традиційними фіджійськими меблями й рослинами теж запрошує до відкритого обміну думками.
-
Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Зі світу по нитці...
Від зміни клімату найбільше потерпають бідні країни, які часто не мають засобів, щоб захиститися від екстремальної погоди. На конференції йдеться про те, щоб весь світ об'єднався заради допомоги цим людям. Цей тіпі - переносне житло кочових індіанців - також виникл завдяки роботі не однієї пари рук. Воно складається із сотень квадратних клаптиків, кожен з яких зв'язаний людьми з усього світу.
-
Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Сумна доля білого ведмедя
Від кліматичних змін страждають і дикі тварини. Засухи, повені та негода унеможливлюють їхнє подальше існування. Яскравий приклад тому - білі ведмеді. Через глобальне потепління буквально у них під ногами тане лід. До цього привертає увагу інсталяція, встановлена в парку над Рейном, неподалік від місця проведення кліматичної конференції: ведмідь, наколотий на кілок.
-
Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Дерево з відходів
Ліси - важливі для клімату. Щороку вони поглинають мільйони тонн вуглекислого газу. Активісти об'єднання німецької лісової промисловості у рамках кліматичної конференції виступають за більшу допомогу лісам. Цей інтерактивний мистецький проект "росте" упродовж саміту. З лісопильних відходів митець будує дерево висотою до восьми метрів. Наприкінці на ньому розмістять глобус.
-
Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Світ у небезпеці
Мета паризької кліматичної угоди - утримання глобального потепління в межах менше двох градусів. Уже зараз люди в бідних країнах страждають від наслідків засух та непогоди. У павільйоні "Кліматична планета", розташованому в боннському парку Райнауе, відвідувачі можуть ознайомитися з наслідками зміни клімату. 20-метрова споруда у вигляді земної кулі є ідеєю німецького міністерства розвитку.
-
Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Китай та Індія надолужують утрачене
Відновлювальна енергія має у перспективі замінити викопне паливо. Коли? Це кожна держава визначає самостійно. Після Китаю та США Індія є третьою країною за рівнем викидів в атмосферу. Але тоді як США хочуть вийти з кліматичної угоди, Китай та Індія надолужують утрачене в захисті клімату. В індійському павільйоні країна демонструє свої амбіції невдовзі стати провідною у відновлювальній енергетиці.
-
Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Вийти на вулиці заради клімату
Захисники клімату вважають, що вже давно слід було відмовитися від вугілля як джерела енергії. Під час кліматичного саміту демонстранти вимагають покласти край застосуванню викопного палива. На вулиці Бонна вийшли тисячі людей. Боннський театр влаштував виставку протестних плакатів, які віддзеркалили роздратування та бажання демонстрантів.
-
Кліматична конференція ООН: Мистецтво - проти зміни клімату
Костюмовані протести
Протестувальники висловлюють свої ідеї креативно. Як от під час першої демонстрації, ще напередодні кліматичної конференції - у костюмах білих ведмедів та з фігурою Дональда Трампа. Американського президента вони вважають своїм найбільшим противником. США є єдиною країною, яка не хоче дотримуватися паризької кліматичної угоди. Через це страждають і білі ведмеді, причому справжні.
Автор: Наталія Мехед, Патрік Ґроссе