Міжнародну кліматичну конференцію перенесли через коронавірус

Міжнародну конференцію ООН з питань змін клімату, яка мала відбутися в листопаді у Глазго, через пандемію коронавірусу перенесли на наступний рік. Про це у четвер, 2 квітня, повідомив голова конференції, британський міністр у справах бізнесу Алок Шарма. "Світ стикається з безпрецедентним глобальним викликом, і країни обґрунтовано зосереджені на боротьбі з COVID-19. У зв'язку з цим COP26 була відкладена", - написав він у Twitter. Поки нова дата заходу не повідомляється.

Секретарка ООН з питань зміни клімату Патрісія Еспіноза зазначила, що COVID-19 на сьогодні становить найбільшу небезпеку для людства. Водночас вона наголосила, що не слід забувати, що зміни клімату в довгостроковій перспективі також становлять велику загрозу.

Торішню кліматичну конференцію ООН також довелось переносити. Вона мала відбутися в Чилі, однак країна не змогла її провести через масові протести. Вони охопили Чилі в жовтні через підвищення тарифів на проїзд у метро у Сантьяго. Через це конференція була перенесена в Мадрид.

Захід завершився з мінімальними результатами - 200 країн-учасниць саміту визнали необхідність збільшення зусиль, спрямованих на захист клімату та обмеження обсягів шкідливих викидів. Натомість сподівання країн, що розвиваються, та острівних країн на створення міжнародного фонду для боротьби з наслідками кліматичних змін, що вже сталися, так і залишилися сподіваннями. Також не вдалося домовитися щодо остаточних положень статті 6-ї Паризької кліматичної угоди.