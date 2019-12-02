 Міжнародну кліматичну конференцію перенесли через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Міжнародну кліматичну конференцію перенесли через коронавірус

COVID-19 становить зараз найбільшу небезпеку для людства, однак зміни клімату в довгостроковій перспективі також представляють велику загрозу, наголосили в ООН.

COP26 мала прийняти Великобританія

COP26 мала прийняти Великобританія

Міжнародну конференцію ООН з питань змін клімату, яка мала відбутися в листопаді у Глазго, через пандемію коронавірусу перенесли на наступний рік. Про це у четвер, 2 квітня, повідомив голова конференції, британський міністр у справах бізнесу Алок Шарма. "Світ стикається з безпрецедентним глобальним викликом, і країни обґрунтовано зосереджені на боротьбі з COVID-19. У зв'язку з цим COP26 була відкладена", - написав він у Twitter. Поки нова дата заходу не повідомляється.

Секретарка ООН з питань зміни клімату Патрісія Еспіноза зазначила, що COVID-19 на сьогодні становить найбільшу небезпеку для людства. Водночас вона наголосила, що не слід забувати, що зміни клімату в довгостроковій перспективі також становлять велику загрозу.

Торішню кліматичну конференцію ООН також довелось переносити. Вона мала відбутися в Чилі, однак країна не змогла її провести через масові протести. Вони охопили Чилі в жовтні через підвищення тарифів на проїзд у метро у Сантьяго. Через це конференція була перенесена в Мадрид.

Захід завершився з мінімальними результатами - 200 країн-учасниць саміту визнали необхідність збільшення зусиль, спрямованих на захист клімату та обмеження обсягів шкідливих викидів. Натомість сподівання країн, що розвиваються, та острівних країн на створення міжнародного фонду для боротьби з наслідками кліматичних змін, що вже сталися, так і залишилися сподіваннями. Також не вдалося домовитися щодо остаточних положень статті 6-ї Паризької кліматичної угоди.

Дивитись відео 05:10

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)

Також за темою

Spanien klimagipfel l Messegelände - Messe Madrid

Кліматична конференція ООН: з Гретою Тунберг, але без великих надій 02.12.2019

Захист клімату - одна з центральних тем по всьому світу. Зокрема й завдяки Греті Тунберг та її протестному рухові. 2 грудня в Мадриді розпочалася Кліматична конференція ООН. Її результати, певно, розчарують активістів.

Spanien COP 25. UN-Klimakonferenz in Madrid

Екологічні організації критикують COP25 через відсутність результату 15.12.2019

Від неспроможності країн домовитися щодо цілей для захисту клімату постраждають менш розвинені країни. Це спричинить посилення конфліктів та збільшення кількості біженців, наголошують борці за захист клімату.

Greta Thunbergs Rückreise nach Europa

Грета Тунберг вирушила на вітрильнику назад до Європи, щоб встигнути в Мадрид 13.11.2019

Кліматична активістка Грета Тунберг вирушила на вітрильнику з США назад до Європи через перенесену з Чилі до Іспанії кліматичну конференцію ООН. Вона сподівається встигнути прибути в Мадрид до 2 грудня.

Реклама

Докладно

Коментар: У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

У боротьбі з коронавірусом допоможе лише правда

Масштаби пандемії COVID-19 є такон аслідком брехливої політики. Боротьбу з вірусом треба вести за допомогою фактів.  

Піжама замість блузи - коронавірус змінює роботу офісних працівників

Чи зникнуть офісні працівники після коронавірусної кризи

Поширення коронавірусу змусило багатьох із нас працювати з дому - і ми можемо звикнути до цього.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  