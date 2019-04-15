 Німеччина досягне кліматичних цілей 2020 року. Через коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.03.2020

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Новини

Німеччина досягне кліматичних цілей 2020 року. Через коронавірус

Літаки не здіймаються в повітря, автомобілів на вулицях поменшало, викиди СО2 знижуються. Згідно з прогнозами екологів, ФРН неочікувано досягає поставленої на 2020 рік мети щодо зменшення викидів.

Deutschland | Symbolbild Erneuerbare Energien (imago images/photo2000)

Через кризу, викликану поширенням коронавірусу, ефекти, що проявляються нині у різних сферах, сприятимуть тому, що мета уряду ФРН на 2020 рік зі скорочення викидів парникових газів в атмесферу буде досягнута. Про це йдеться у дослідженні товариства Agora Energiewende, що займається питаннями нової енергетичної політики в Німеччині та Європі, опублікованому у суботу, 21 березня.

Рух транспорту суттєво зменшився, літаки не здіймаються в повітря, офіси перевели частину співробітників на роботу з дому, німецькі автовиробники тимчасово закривають виробництва. Зважаючи на це, у Німеччині суттєво знижується рівень викидів парникових газів. "За нашими підрахунками, через теплу зиму та кризу, викликану поширенням коронавірусу, рівень викидів парникових газів у 2020 році у порівнянні з попереднім знизиться на 50 мільйонів тонн. Зважаючи на подальший перебіг подій з пандемією коронавірусу, зниження може сягнути до 135 мільйонів тонн", - пояснив очільник товариства Патрік Ґрайхен (Patrick Graichen). 

Згідно з прогнозами Agora, викиди СO2 Німеччини у 2020 році можуть знизитись до 670 мільйонів тонн. Закладена урядом Німеччини мета на 2020 рік максимальних викидів у розмірі 750 мільйонів тонн може бути цілком досягнута, пояснив Ґрайген. "Уряд  хотів на 40 відсотків скоротити викиди парникових газів у порівнянні з 1990 роком. Ми виходимо з того, що скорочення сягне від 40 до 45 відсотків", - додав представник Agora.

У 2019 році рівень викидів Німеччиною вуглекислого газу становив 805 мільйонів тонн, що показувало скорочення на 35,7 відсотка у порівнянні з 1990 роком.

Нагадаємо, 20 вересня німецький уряд представив пакет кліматичних заходів, згідно з яким ФРН до 2030 року має на 55 відсотків скоротити викиди парникових газів у порівнянні з 1990 роком.

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