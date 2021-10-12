На президента Бразилії подали до МКС у Гаазі через знищення лісів Амазонії

Група кліматичних активістів подала скаргу до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі з вимогою розпочати розслідування щодо президента Бразилії Жаіра Болсонару через знищення лісів Амазонії. Йому закидають "злочини проти людяності".

Позивачем виступила австрійська екологічна організація AllRise, до якої приєдналися кліматичні активісти з інших країн. На їхнє переконання, дії президента Болсонару та його адміністрації "безпосередньо пов'язані з негативними наслідками зміни клімату у всьому світі". Це перша судова скарга, де позивач прямо прив'язує вирубку лісів до втрати людських життів, повідомляє агенція AFP.

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Масові вирубки лісів Амазонії

Активісти звинувачують бразильського лідера у проведенні широкомасштабної кампанії, яка призвела до вбивства захисників навколишнього середовища, на створенні загрози населенню планети через викиди в атмосферу, пов'язані з вирубкою лісів.

У судовому позові адміністрації Болсонару закидають відповідальність за вирубку тропічних лісів Амазонії площею 400 тисяч гектарів на рік. При цьому, вказують позивачі, темпи вирубок зросли за час правління Болсонару на 88 відсотків. Активісти закидають Болсонару, що його уряд систематично скасовує чи послаблює законодавчі інструменти захисту навколишнього середовища, а також вживає заходів проти активістів-екологів. В канцелярії президента Бразилії поки що не коментували позов до МКС проти нього.

Жертвами можуть стати 180 тисяч людей

Група експертів підрахувала, що зростання викидів CO2 через масову вирубку лісів в Амазонії та, як наслідок, зміна клімату і пов'язана з нею спека спричинить у цьому столітті понад 180 тисяч смертей. За підрахунками активістів, обсяги парникових газів від лісових пожеж та масштабного сільського господарства в Амазонії перевищують щорічні викиди таких країн як Італія чи Іспанія.

"Злочини проти природи - це злочини проти людяності. Жаір Болсонару підтримує масове знищення Амазонії, повністю розуміючи і усвідомлюючи наслідки", - цитує засновника AllRise Йоганнеса Веземанна (Johannes Wesemann) агенція AP. Він закликав МКС розслідувати злочини такої "глобальної тяжкості".

Це вже не перший випадок, коли до МКС подають скаргу проти Болсонару, закидаючи йому "злочини проти людяності". Утім, суд у Гаазі не зобов'язаний відкривати справи за поданими до нього позовами.