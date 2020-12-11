ЄС ухвалив нові амбітні кліматичні цілі до 2030 року

На саміті Євросоюзу ухвалено рішення щодо нових кліматичних цілей блоку до 2030 року. Згоди у цьому питанні учасникам саміту вдалося досягнути в ніч на п'ятницю, 11 грудня, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Нові цілі є досить амбітними: європейські лідери вирішили, що викиди CO2 до 2030 року у порівнянні з 1990 роком необхідно скоротити щонайменше на 55 відсотків.

Рішення дозволило встановити нову планку для країн ЄС на шляху до досягнення так званої кліматичної нейтральності у 2050 році - мети, визначеної Європейською Комісією як пріоритетна. До цього Євросоюз ставив собі за ціль до 2030 року у порівнянні з показником 1990 року скоротити викиди CO2 на 40 відсотків.

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Важкі переговори із Польщею, Чехією і Угорщиною

Ухваленню рішення передували напружені переговори зі східноєвропейськими членами Євросоюзу. Польща, Чехія і Угорщина вимагали більшої фінансової підтримки для переорієнтування їхньої переважно вугільної енергетики на виробництво електроенергії з відновлюваних джерел. Особливо опирався, за даними джерел, прем'єр Польщу Матеуш Моравецький.

Боротьба з глобальним потеплінням і захист клімату є пріоритетним питанням під час головування Німеччини у Євросоюзі, яке розпочалося 1 липня цього року. У якості одного з пріоритетів для нового складу Єврокомісії питання захисту клімату визначила і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Вона привітала рішення Європейської Ради.

Утім, ухвалене на саміті ЄС рішення уже розкритикували представники природозахисних організацій у Німеччині, повідомляє інформагентство AFP. Вони вважають його "недостатнім" у боротьбі зі змінами клімату. За їхніми словами, для досягнення цілей, визначених Паризькою кліматичною угодою, необхідне скорочення викидів у ЄС до 2030 року на 65 відсотків.