ЄСПЛ розгляне кліматичний позов португальської молоді до 33 країн

Німеччина, Франція, Росія, Україна і ще 29 держав муситимуть дати пояснення суду в Страсбурзі за звинуваченням у недостатній боротьбі з глобальними змінами клімату.
Мартім, Катаріна, Клаудіа і Маріана (на знімку зліва направо), а також ще двоє молодих португальців подали позов до ЄСПЛ
Німеччина, Франція, Росія, Україна і ще 29 держав повинні будуть дати пояснення Європейському суду з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з позовом про захист клімату від групи молодих португальців. У понеділок, 30 листопада, ЄСПЛ узяв кліматичний позов до розгляду.
Судді в Страсбурзі розглянуть скаргу шести юних португальців у віці від восьми років до 21 року в пріоритетному порядку. У позові, зокрема, йдеться про викиди парникових газів державами-відповідачами, що впливають на глобальні зміни клімату. Позивачі стверджують, що руйнівні лісові пожежі в Португалії в 2019 році частково були викликані недостатнім виконанням в Європі Паризької угоди щодо клімату.
На думку юних позивачів, бездіяльність урядів обвинувачених країн в боротьбі зі змінами клімату сприяла сильним посухам, унаслідок чого сільське господарство Португалії має проблеми з нестачею води. Юридичну підтримку позивачів забезпечувала британська неурядова організація Legal Action Network.
Паризьку кліматичну угоду було ухвалено 12 грудня 2015 року на конференції ООН з проблем клімату (COP21). Заявлена мета угоди - до кінця XXI століття утримати глобальне потепління в рамках до двох градусів Цельсія в порівнянні з доіндустріальною добою. Крім того, країни повинні у майбутньому скорочувати викиди, щоб прийти до балансу між обсягами газів, що викидаються в атмосферу, і поглинаються природним чином, тобто морями і лісами.
Читайте також: 11 тисяч вчених попередили про "надзвичайний кліматичний стан"
ЄСПЛ створений в 1959 році і розташований в Страсбурзі, а його юрисдикція поширюється на всі держави Ради Європи, що ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини. Особливістю кліматичного позову юних португальців стало те, що його подано відразу проти кількох держав, в той час як ЄСПЛ зазвичай розглядає лише ті позови, де згадується одна держава-відповідач.
Уряд ФРН затвердив пакет заходів до 2030 року для захисту клімату. Зокрема, планується зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком.
Під час виступу на Всесвітньому економічному форумі екологічна активістка Грета Тунберг визнала, що її кліматичний рух привернув багато уваги, однак реальних змін поки не досяг.
Акції протесту в різних країнах світу зібрали десятки тисяч протестувальників, які закликали уряди вжити рішучих дій для боротьби зі зміною клімату.
Парламент Німеччини затвердив пакет заходів до 2030 року, покликаних сприяти захисту клімату. Серед іншого, планується зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком.