 Перші з початку пандемії: у світі відновилися акції на захист клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Перші з початку пандемії: у світі відновилися акції на захист клімату

Акції протесту в різних країнах світу зібрали десятки тисяч протестувальників, які закликали уряди вжити рішучих дій для боротьби зі зміною клімату.

Грета Тунберг на акції протесту у Стокгольмі

Грета Тунберг на акції протесту у Стокгольмі

На вулиці міст у кількох країнах світу в п'ятницю, 25 вересня, повернулися протестувальники, які вимагають вжити невідкладних заходів для боротьби зі змінами клімату. Ці акції, які проводяться на заклик молодіжного руху Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього"), стали першими з початку пандемії коронавірусної хвороби.

За словами організаторів, загалом у різних країнах - від Ісландії до Австралії - цього дня мають відбутися понад три тисячі "кліматичних страйків", повідомляє агенція новин dpa.

Акція протесту на Філіппінах

Акція протесту на Філіппінах

В Австралії акції на захист клімату пройшли, зокрема, у Сіднеї та у віддаленій Північній території. У столиці Швеції Стокгольмі до акції протесту біля стін шведського парламенту приєдналася найвідоміша у світі екоактивістка, засновниця Fridays for Future Грета Тунберг. Загалом у Швеції планувалося проведення цього дня близько 80 акцій.

Читайте також: Екоактивісти заблокували вихід наймасовіших газет Великобританії

У Німеччині організатори запланували провести близько 400 акцій, у тому числі в столиці країни Берліні, де, попри проливний дощ, біля Бранденбурзьких воріт та в урядовому кварталі зібралися декілька тисяч кліматичних активістів.

Кліматична акція протесту у Сіднеї

Кліматична акція протесту у Сіднеї

Близько семи тисяч учасників, за даними організаторів, взяли участь в акції у Кельні, у Фрайбурзі поліція оцінила кількість демонстрантів у шість тисяч. Також акції на захист клімату, які зібрали тисячі учасників, пройшли у Бремені, Гамбурзі, Мюнхені, Бонні, Аахені та в інших містах ФРН.

Учасники акції на захист клімату в Берліні

Учасники акції на захист клімату в Берліні

Читайте також: Зміна клімату - тропічні манго, авокадо та лічі з Європи

"Уряд не залишає нам іншого вибору, окрім як вийти на вулиці, протестуючи проти ігнорування ним перспектив майбутнього для нашого покоління", - сказала відома в Німеччині кліматична активістка Луїза Нойбауер (Luisa Neubauer).

  • Об'єкт колекціонування

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Об'єкт колекціонування

    Доба поліетиленових пакетів однозначно завершується. Водночас зростає їхня культурноісторична цінність. Два колекціонери надали Музею культури повсякденності в німецькому місті Вальдебух свої поліетиленові скарби: для виставки її організатори переглянули близько 50 тисяч екземплярів.

  • Упаковка для подарунків

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Упаковка для подарунків

    Німецькі домогосподарки у 1950-х роках виходили на закупи зі сумками або кошиками. Вже у 1960-ті "шопінг" почав перетворюватися на розвагу. З'явились перші шопінг-центри на американський штиб. 1965 року розробили метод виготовлення дешевих одноразових поліетиленових пакетів. На ці пакети можна було наносити кольорові зображення, що дозволяло їх використовувати і як упаковку для подарунків.

  • Дизайнерські пакети

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Дизайнерські пакети

    Поліетиленові пакети - це також чудовий простір для реклами. Фірми не цуралися витрачати гроші на їхнє оздоблення, роблячи замовлення навіть відомим митцям. Ікона поп-арту Енді Воргол теж долучився до оздоблення пластикових пакетів. А оздоблення пакетів найпопулярнішої німецької мережі дешевих супермаркетів ALDI - справа рук відомого німецького художника Ґюнтера Фрутрунка (1923-1982).

  • Пластикові пакети й музична історія

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Пластикові пакети й музична історія

    Пластикові пакети свого часу набули навіть культового статусу. У 1970-х - 1980-х роках музичні лейбли, музичні крамниці й відомі музичні гурти на кшталт "Rolling Stones" чи "Metalica" замовляли для себе пластикові пакети з власними мотивами. Пакети, які роздавали на рок-концертах, були не менш цінними для музичних фанатів, ніж футболки з портретами їхніх рок-ідолів.

  • Місія, яку виконати неможливо

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Місія, яку виконати неможливо

    Перед куратором виставки Франком Ланґом (Frank Lang) та реставраторами з Музею культури повсякденності, де проходить виставка пакетів, постала серйозна проблема. Об'єкти з тонкого поліетилену хоч і виглядають ще як новенькі й сяють свіжими фарбами, але це не той матеріал, який можна законсервувати й зберігати вічно. Пластик псується. Отже, поспішайте на виставку!

  • Міна сповільненої дії

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Міна сповільненої дії

    Пластикові пакети, які потрапили в річки та моря, є міною сповільненої дії. Сама плівка з поліетилену чи поліпропілену хоч і розкладається, але її дрібні частинки - так званий мікропластик - зберігаються. Через рибу та морських птахів мікропластик потрапляє до харчового ланцюга і врешті-решт - в організм людини. Поки науковці не достатньо дослідили, наскільки небезпечним це є для здоров'я людини.

  • Символ статусу

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Символ статусу

    На вулицях європейських міст нині вже не так часто побачиш людину, обвішану пластиковими пакетами. Це фото зроблене в 2011 році. Тоді більшість ще не замислювалася над захистом довкілля, пластиковий пакет з емблемою фешенебельного магазину був справжнім символом статусу. Нині ж екологічні демонстрації стають дедалі масовішими, й споживачі дедалі частіше добровільно відмовляються від пластику.

  • Повна заборона не за горами

    "Прощавай, пластиковий пакете!" - У ФРН присвятили виставку пластиковому пакету

    Повна заборона не за горами

    Колекція з 50 тисяч пластикових пакетів охоплює період з 1968 до 2010 року. Експерти відібрали 1100 експонатів, які представляються собою культурноісторичну цінність. Щопонеділка в замку Вальденбух виставляють нові експонати. Понад півсторіччя наше життя не можна було собі уявити без пластикового пакета, щонайпізніше з 2020 року в Німеччині запровадять повну заборону на цей вид упаковки.

    Автор: Гайке Мунд


Дивитись відео 01:00

Який зв'язок між потеплінням в Арктиці і катаклізмами в Україні? (11.08.2020)

 

Також за темою

Profisegler bringen Greta Thunberg nach Amerika

Екоактивістка Грета Тунберг вирушила з Європи до США на яхті 14.08.2019

16-річна активістка Грета Тунберг вирушила з Великобританії в США на вісімнадцятиметровій яхті Malizia, аби взяти участь у кліматичній конференції ООН в Нью-Йорку.

Spanien COP 25. UN-Klimakonferenz in Madrid - Podium

Учасники конференції ООН з клімату не можуть домовитись 14.12.2019

Основне питання на COP25 в Мадриді полягає в тому, чи вдасться представникам 196 країн домовитися щодо більш амбітних кліматичних цілей на 2030 рік.

Bildergalerie Umweltschutz Energiesparen

Німецькі експерти про те, чому економія енергії часто призводить до її перевитрати 26.02.2020

На Заході багато роблять для того, щоб заощадити ресурси і знизити витрату електроенергії. Однак часом виникає парадоксальна ситуація: енергозберігаючі заходи часто призводять до прямо протилежних наслідків.

Реклама

Докладно

Symbolbild Gestapelte Holzstämme im Wald (picture-alliance/Arne Pastoor/STOCK4B/VisualEyze)

Що за 5 років дав Україні мораторій на експорт лісу-кругляку

Арбітраж щодо спору між Україною та ЄС має вирішити подальшу долю мораторію на експорт необробленої деревини.  

default

Замість перекуру - додаткова відпустка

Ресторатор надає своїм працівникам-некурцям додаткові п'ять днів відпустки. Чи є це дискримінацією працівників-курців?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  