Перші з початку пандемії: у світі відновилися акції на захист клімату

На вулиці міст у кількох країнах світу в п'ятницю, 25 вересня, повернулися протестувальники, які вимагають вжити невідкладних заходів для боротьби зі змінами клімату. Ці акції, які проводяться на заклик молодіжного руху Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього"), стали першими з початку пандемії коронавірусної хвороби.

За словами організаторів, загалом у різних країнах - від Ісландії до Австралії - цього дня мають відбутися понад три тисячі "кліматичних страйків", повідомляє агенція новин dpa.

Акція протесту на Філіппінах

В Австралії акції на захист клімату пройшли, зокрема, у Сіднеї та у віддаленій Північній території. У столиці Швеції Стокгольмі до акції протесту біля стін шведського парламенту приєдналася найвідоміша у світі екоактивістка, засновниця Fridays for Future Грета Тунберг. Загалом у Швеції планувалося проведення цього дня близько 80 акцій.

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У Німеччині організатори запланували провести близько 400 акцій, у тому числі в столиці країни Берліні, де, попри проливний дощ, біля Бранденбурзьких воріт та в урядовому кварталі зібралися декілька тисяч кліматичних активістів.

Кліматична акція протесту у Сіднеї

Близько семи тисяч учасників, за даними організаторів, взяли участь в акції у Кельні, у Фрайбурзі поліція оцінила кількість демонстрантів у шість тисяч. Також акції на захист клімату, які зібрали тисячі учасників, пройшли у Бремені, Гамбурзі, Мюнхені, Бонні, Аахені та в інших містах ФРН.

Учасники акції на захист клімату в Берліні

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"Уряд не залишає нам іншого вибору, окрім як вийти на вулиці, протестуючи проти ігнорування ним перспектив майбутнього для нашого покоління", - сказала відома в Німеччині кліматична активістка Луїза Нойбауер (Luisa Neubauer).

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