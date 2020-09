Екоактивісти заблокували вихід наймасовіших газет Великобританії

У Великобританії прибічники екологічного руху Extinction Rebellion ("Повстання проти вимирання". - Ред.) заблокували доступ до двох великих друкарень, внаслідок чого в суботу, 5 вересня, кілька наймасовіших британських видань не змогли вчасно надійти в продаж та до читачів. За словами самих активістів, їхня акція була спрямована проти видань, котрі входять до групи News-Corp медіамагната Руперта Мердока, повідомляє інформагенція AFP.

Повідомляється, що десятки активістів перекрили дорогу поблизу друкарень на північ від Лондона, а також поблизу Ліверпуля. На дорогах екоактивісти залишили транспортні засоби та низку інших перешкод. Унаслідок акції активістів найбільше постраждали такі видання, як The Sun, The Times, The Daily Telegraph. Крім того, протест негативно позначився й на таких виданнях правого спрямування як The Daily Mail і The London Evening Standard.

Нинішня акція стала частиною оголошеної на початку вересня 10-денної акції екологічного руху Extinction Rebellion у містах Великобританії з вимогою вжити негайних заходів проти глобальних змін клімату.

За даними британської поліції, на які посилається інформагенція AFP, під час протесту було затримано щонайменше 72 особи.

В уряді засудили дії активістів

Тим часом прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розкритикував дії активістів. У дописі в соцмережі Twitter Джонсон наголосив, що "спроби обмежити таким чином доступ громадськості до новин абсолютно неприпустимі". Він також зазначив, що свобода преси вкрай важлива для того, щоб контролювати уряд та інші впливові інститути. Це особливо стосується питань, "які мають вирішальне значення для майбутнього нашої країни, включаючи боротьбу зі зміною клімату", додав Джонсон.

Так само критично висловилася про дії активістів і міністерка внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател. Вона назвала цю акцію "нападом на вільну пресу, суспільство і демократію", так само вказавши на неприйнятність таких дій.

Щодо самого руху, то він вибачився за спричинені акцією незручності для малих видань. Утім, перед Мердоком він вибачатися не став, сказавши, що "абсолютно не шкодує" за вчинене. Групі видань News-Corporation належать також американські видання, зокрема ділове видання The Wall Street Journal та газета The New York Post.

Раніше Мердок заявляв, що в своїх виданнях не буде користуватися послугами тих, хто затято заперечує факт зміни клімату, але себе він називає "кліматичним скептиком", нагадує AFP.