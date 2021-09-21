Генсек ООН закликав припинити війну проти планети

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав світову спільноту покласти край "війні проти планети". Всім країнам необхідно взяти на себе зобов'язання звести до нуля викиди парникових газів до 2050 року, схвалити амбітні плани в галузі клімату та біорізноманіття, з 2021 року припинити планувати нові вугільні електростанції та збирати 100 мільярдів доларів щорічно на захист клімату, наголосив Гутерріш під час виступу у ніч на вівторок, 21 вересня, в Нью-Йорку, перед главами держав і урядів - учасниками зустрічі ООН з кліматичної кризи. Про необхідність вжити далекосяжних заходів Гуттеріш заявив за шість тижнів до конференції ООН зі зміни клімату (COP26), яка відбудеться в листопаді в шотландському Глазго.

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У 2009 році найбільш розвинені країни взяли на себе зобов'язання до 2020 року збільшити до 100 мільярдів доларів на рік кошти, що виділяються для вирішення кліматичних проблем. Однак минулого тижня Організація економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) заявила, що ця мета, найімовірніше, не буде досягнута. У 2019 на боротьбу з глобальним потеплінням вдалося зібрати трохи менше 80 мільярдів доларів.

Боротьба з потеплінням - одна з головних тем Генасамблеї ООН

Зміна клімату стане однією з головних тем дискусій учасників 76-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка відкриється 21 вересня. Серед інших головних тем - напруженість у відносинах між США і Китаєм, криза в Афганістані, боротьба з пандемією COVID-19. У перший день, крім Гутерріша, виступатимуть президент США Джо Байден, глава КНР Сі Цзіньпін, президент Ірану Ібрагім Раісі і бразильський лідер Жаір Болсонару.

Байден звернеться до світової спільноти вперше як глава Білого дому. Як повідомив в кулуарах ООН представник адміністрації США, американський президент оголосить про кардинальну зміну пріоритетів у політиці Вашингтона. "Ми закриваємо главу про 20-річну війну і відкриваємо нову главу більш інтенсивної дипломатії, об'єднання союзників, партнерів та міжнародних інституцій для вирішення серйозних проблем нашого часу", - цитує його агенція dpa. Зокрема, від президента США, за словами його спецпредставника з питань клімату Джона Керрі, чекають "хороших новин" в питаннях фінансування боротьби з глобальним потеплінням.