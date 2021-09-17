У ФРН закликали збільшити бідним країнам допомогу на захист клімату

Статссекретар Федерального міністерства охорони довкілля та ядерної безпеки Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) закликав збільшити кліматичну допомогу країнам, що розвиваються, передає агенція EPD у неділю, 19 вересня.

Фласбарт наголосив, що промислово розвинені країни ще не виконали своєї обіцянки надавати 100 мільярдів доларів на рік для захисту клімату та адаптації в країнах, що розвиваються.

Згідно зі звітом Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), у 2019 році з урядових та приватних джерел було зібрано трохи менше 80 мільярдів доларів. Дані про 2020 рік наразі не відомі.

За словами Фласбарта, угода про збільшення коштів має бути укладена перед конференцією ООН зі зміни клімату (COP26), яка пройде з 31 жовтня по 12 листопада в Глазго.

Деякі країни, як-от Німеччина та Данія, а також ЄС у цілому уже збільшили свої зобов'язання в короткотерміновій перспективі, що Фласбарт назвав важливими сигналами.

Фласбарту та міністру охорони довкілля Канади Джонатану Вілкінсону доручили домовитися про виділення додаткових коштів для підтримки бідних країн.