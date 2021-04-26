 Експерти з ФРН виміряють радіацію навколо Чорнобильської АЕС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.09.2021

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Експерти з ФРН виміряють радіацію навколо Чорнобильської АЕС

Німецькі фахівці на запрошення України складуть оновлену карту радіаційних показників в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС.

На місці аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році

На місці аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році (фото з архіву)

Експерти Федерального відомства Німеччини із захисту від радіації хочуть виміряти її нинішній рівень в зоні відчуження навколо Чорнобильської АЕС і скласти оновлену карту показників. Про це представники відомства повідомили в п'ятницю, 3 вересня, в Зальцгіттері (федеральна земля Нижня Саксонія).

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Це робитиметься на запрошення України за участю співробітників федеральної поліції Німеччини. Протягом наступних двох тижнів інформацію збиратимуть на місці, а також з вертольотів. Враховуватимуть дані про рівень радіації, а також про тип, і концентрацію радіоактивних речовин.

ФРН готова реагувати на радіаційні загрози за кордоном

Федеральне міністерство охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки протягом тривалого часу займалося супроводом робіт щодо усунення загрози з боку "пошкодженого реактора і ядерних матеріалів, які у ньому містяться", зазначив статссекретар у цьому відомстві Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth). За його словами, проведення подібних вимірювальних місій - ще одна складова даних зобов'язань.

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На тлі поступової відмови Німеччини від атомної енергетики країна повинна "швидко, компетентно і цілеспрямовано реагувати на небезпеки, що виникають при використанні енергії атома, особливо - на можливі аварії на АЕС за кордоном", вказав Фласбарт.

Аварія 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС є однією з наймасштабніших техногенних катастроф у світі. Внаслідок неї у атмосферу потрапила велика кількість радіоактивних речовин. Внаслідок цієї трагедії було повністю евакуйоване населення всіх населених пунктів в радіусі 30 кілометрів навколо ЧАЕС, в тому числі й населення Чорнобиля. Радіоактивна хмара пройшла над більшою частиною Європи. Чорнобильська катастрофа вважається однією з найбільших техногенних катастроф у світі за кількістю загиблих та потерпілих, а також за рівнем завданої екологічної шкоди. 

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