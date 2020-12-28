 Гриби у Німеччині досі ″заражені″ чорнобильською радіацією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.10.2020

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Гриби у Німеччині досі "заражені" чорнобильською радіацією

Високі показники вмісту радіоактивних ізотопів у дикорослих грибах спостерігаються в Баварії та поблизу Альп, застерігають німецькі експерти.

Гриби й радіація в Німеччині

У ФРН деякі регіони й досі мають високі показники радіоактивного забруднення

У Німеччині, особливо в південних регіонах країни, окремі види грибів і досі демонструють високий вміст радіонуклідів, утворених унаслідок Чорнобильської катастрофи 1986 року. На цьому наголошується в опублікованій у четвер, 1 жовтня, доповіді Федерального управління з радіаційного захисту (BfS), передає інформагенція AFP.

Згідно з представленими відомством даними, окремі види дикорослих грибів, що ростуть у Баварському лісі та поблизу Альп, мають значний вміст радіоактивних речовин, насамперед нукліду цезій-137. Передовсім це стосується таких видів грибів як їжовик жовтуватий, польський гриб та лисичка трубковидна. 2019 року деякі з перелічених видів грибів, зібрані поблизу Баварського лісу, "фонили" з максимальними значеннями в 4000 бекерелів цезію-137 на кілограм свіжої маси, стверджують у відомстві.

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Тож грибникам у цих регіонах потрібно бути особливо пильними й перевіряти зібрані трофеї на радіоактивність, наголосили у відомстві. Хоч серйозної загрози для здоров'я вживання цих грибів у їжу не становить, але краще уникати цього, застерегли експерти відомства.

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Водночас той, хто купує дикорослі гриби в магазинах, може не перейматися щодо радіоактивного цезію, адже максимально допустима норма для продажу обмежується 600 бекерелями на кілограм свіжої маси, додали в управлінні.

Нагадаємо, унаслідок аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської в квітні АЕС 1986 року серйозного радіоактивного забруднення зазнали значні території на півночі України, а також у сусідніх Білорусі та Росії. Згодом хмари з радіоактивним пилом пішли далі, забруднивши радіонуклідами багато країн Центральної та Північної Європи.

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