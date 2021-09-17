Підсумкова декларація саміту G20: нечіткі терміни вуглецевої нейтральності

Лідери Великої двадцятки на саміті домовилися досягти вуглецевої нейтральності, утім конкретних термінів не погодили. Також зобов'язалися не вкладати гроші у вугільні електростанції, але лише за межами своїх країн.
Лідери Великої двадцятки (G20) визнали необіхдність досягти вуглецевої нейтральності приблизно до середини 21 століття. Про це йдеться у спільній декларації за підсумками дводенного саміту, що завершився в Римі в неділю, 31 жовтня.
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Згідно з декларацією, держави-учасниці визнають "надзвичайну необхідність досягти на глобальному рівні нульового рівня вуглецевих викидів до середини поточного століття або приблизно до середини". Італія, яка приймала саміт, заявила, що формулювання "до середини століття" - це найточніше, про що вдалося домовитися, хоча попередньо як мету визначали 2050 рік. Як повідомляє Associated Press посилаючись на представників Франції на зустрічі G20, нечіткі терміни прописали для того, аби дедлайн був спільним для всіх, але водночас гнучким.
Також Група двадцяти підтвердила попередні зобов'язання багатших держав зібрати 100 мільярдів доларів допомоги бідним країнам для боротьби зі зміною клімату.
Учасники зустрічі заявили про відданість Паризькій угоді - обмежити глобальне потепління на рівні півтора градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним рівнем. У підсумковій декларації зазначено, що така мета вимагатиме "значних зусиль" усієї світової спільноти.
Держави G20 погодилися припинити виділяти кошти на будівництво нових вугільних електростанцій за кордоном до кінця 2021 року, що було одним з найбільш спірних питань на зустрічі. Утім, країни Великої двадцятки не погодили конкретних дат щодо припинення виробництва електрики з вугілля.
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За більш жорсткі заходи щодо вугільної енергетики напередодні саміту виступали Італія і Великобританія. Речник британського прем'єра після саміту Великої двадцятки заявив, що Лондон продовжуватиме закликати до "амбітніших зобов'язань" щодо вугілля.
Окрім кліматичних питань, Велика двадцятка обговорювала боротьбу з корупцією, нелегальною міграцією, нерівністю й бідністю. За підсумками саміту, G20 підтримала пропозицію Організації економічного співробітництва та розвитку запровадити мінімальний глобальний податок для транснаціональних корпорацій на рівні 15 відсотків.
У підсумковій декларації також зазначено, що лідери Великої двадцятки ставлять за мету збільшити поставки вакцин і основних медичних продуктів у країни, що розвиваються, домагатимуться справедливоо розподілу імунопрофілактичних препаратів, а також прагнуть скоротити терміни розробки нових вакцин в умовах пандемії з 300 до 100 днів.
Лідери G20 пообіцяли підтримати мету Всесвітньої організації охорони здоров'я з вакцинації не менше 40 відсотків населення світу до 2021 року та 70 відсотків до середини наступного року.
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