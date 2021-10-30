Дводенний саміт Великої двадцятки розпочався у Римі

Лідери 20-ти найбільших економік світу зібрались у Римі 30 жовтня на перший з початку пандеміїочний дводенний саміт Великої двадцятки (G20). Серед ключових заявлених тем - питання зміни клімату та відновлення світової економіки.

"Саміт знаменує повернення багатосторонності після похмурих років ізоляції через кризу в галузі охорони здоров'я", - зазначив прем'єр-міністр головуючої на саміті Італії Маріо Драгі.

На саміт в Рим прибула виконувачка обов'язків канцлера ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), для якої він є останнім на посаді. Цього разу з нею присутній виконувач обов'язківміністра фінансів Олаф Шольц (Olaf Scholz), який вважається її потенційним наступником.

Крім того в межах саміту запланована зустріч президента США Джо Байдена з Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном і прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном для переговорів щодо відновлення ядерної угоди з Іраном.

Своєю чергою президент Росії Володимир Путін та лідер КНР Сі Цзіньпін беруть участь у саміті по відеозв'язку.

Обговорення змін клімату

Основна увага на саміті буде прикута до обговорення змін клімату напередодні переговорів у рамках Конференції ООН про зміни клімату, яка розпочнеться 1 листопада у Глазго.

Напередодні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш проявити "більше амбіцій і дій" та подолати недовіру для досягнення кліматичних цілей.

"Ми все ще можемо виправити поточну ситуацію та, я думаю, що зустріч G20 - можливість зробити це", - зазначив Гутерріш.

На країни G20 разом припадає до 80 відсотків усіх викидів парникових газів. Згідно з проєктом заключної декларації саміту, країни G20 активізують зусилля, щоб обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градуса за Цельсієм у порівнянні з доіндустріальним періодом. Він необхідний, щоб уникнути катастрофічних кліматичних наслідків.

Втім, у G20 ще не погодили іншу ​​мету щодо досягнення нульових викидів парникових газів до середини 21 століття, зазначає агенція dpa. Зокрема, Китай планує цього досягти до 2060 року, тоді як Індія, посилаючись на світ статус країни, що розвивається, не взяла на себе аналогічних зобов'язань.

До кінця 2021 року лідери G20 також планують припинити державне фінансування будівництв вугільних електростанцій, а натомість мобілізувати підтримку екологічного розвитку енергетики.

Очікується, що лідери G20 також підтвердять угоду про запровадження 15-відсоткового мінімального податку для транснаціональних корпорацій та обговорять ризики відновлення після пандемії: від інфляції та зростання цін на енергоносії до проблем з поставками.

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