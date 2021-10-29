G20 прагне вакцинувати 70 відсотків людства до середини 2022 року

Міністри фінансів і охорони здоров’я 20 найбільших економік світу (G20) мають на меті покрити щепленням проти коронавірусу 70 відсотків населення світу до середини 2022 року. При цьому протягом наступних двох місяців квота вакцинованих у світі має досягти у середньому щонайменше 40 відсотків, зазначається у спільному комюніке, поширеному у п'ятницю, 29 жовтня, напередодні саміту Великої двадцятки у Римі.

"Ми маємо вживати заходи, щоб допомогти збільшити постачання вакцин та основних медичних продуктів у країни, що розвиваються, і усунути існуючі обмеження щодо поставок і фінансування", - йдеться в документі, який цитує інформагенція Reuters.

Країни G20 домовились створити робочу групу з представників міністерств фінансів та охорони здоров'я, спрямовану на посилення глобального співробітництва та ефективніше управління світовими ресурсами.

Розширити доступ бідних країн до вакцинації проти COVID-19 закликав учасників зустрічі і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Він також нагадав лідерам Великої двадцятки про кліматичну катастрофу, до якої, на його думку, мчить світ, а також про зростання нерівності між людьми, яке супроводжує відновлення економіки після пандемії. "Це аморально", - заявив генсек ООН.

Активісти Amnesty international у п'ятницю пікетували саміт G20, обурюючись нерівним доступом до вакцин у світі

Енергетична криза та глобальні податки

Інформаційна агенція AP очікує, що під час дводенної конференції у Римі 30-31 жовтня лідери G20 приділятимуть значну увагу і більш нагальним економічним проблемам: стрімкому підвищенням цін на енергоносії та уніфікації корпоративного оподаткування.

"Мабуть, найважливіше, що G20 може зробити, це сказати тим, хто є основними постачальниками енергії серед них, що вони повинні думати про своє майбутнє", - ділиться прогнозами з агенцією головний економіст Berenberg Bank Хольгер Шмідінг.

Раніше в жовтні "двадцятка" схвалила угоду про так званий глобальний корпоративний податок, спрямовану на боротьбу з перереєстрацією транснаціональних корпорацій у офшорах. Як зазначає AP, попереду остаточне схвалення домовленостей і їхнє практичне впровадження до 2023 року.