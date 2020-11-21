 Другий день саміту G20: учасники обговорюють захист клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2020

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Другий день саміту G20: учасники обговорюють захист клімату

Головними темами другого дня зустрічі глав держав та урядів країн Великої двадцятки є захист клімату та сталий економічний розвиток. Утім, жодних рішень не очікується через демарш президента США Дональда Трампа.

Лідери Великої двадцятки

Цього разу лідери Великої двадцятки обговорюють захист клімату в режимі онлайн-конференції

У столиці Саудівської Аравії триває саміт глав держав та урядів країн Великої двадцятки (G20), що цього разу через пандемію COVID-19 проводиться в режимі онлайн-конференції. Головними темами для обговорення, запланованими на неділю, 22 листопада, є захист клімату та сталий економічний розвиток.

Згідно з заявою  господаря зустрічі - короля Саудівської Аравії Салмана, головну увагу в цьому плані слід приділити таким аспектам, як-от переробка відходів та скорочення обсягів споживання ресурсів, зменшення кількості відходів та викидів вуглекислого газу, а також скорочення втрат енергії.

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У своїй промові під час відкриття зустрічі король Салман закликав лідерів G20 очолити міжнародне співтовариство у справі збереження і захисту довкілля. Тому він виступає за збереження коралових рифів і біорізноманіття та ощадливого ставлення до земельних ресурсів. На думку саудівського монарха, все це має надіслати потужний сигнал щодо більшої прихильності справі захисту планети.

Демарш Трампа

Утім, попри такі заклики організаторів зустрічі, жодних вирішальних рішень у другий день саміту не очікується. Причина цього - нещодавній вихід США з Паризької кліматичної угоди.

Сам нинішній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, виступаючи 22 листопада в режимі відеочату під час саміту заявив, що США вийшли з цієї угоди через те, що цей міжнародний нормативний акт є "дуже несправедливим і одностороннім", цитує інформагенція dpa.

Крім того, Трамп похвалився, що США під його керівництвом вийшли з угоди, щоб не втратити "мільйони американських робочих місць". На його думку, участь США в цій угоді могла б означати для них також втрату "трильйонів доларів", котрі потрапили б натомість до "найгірших забруднювачів у світі".

На тлі цього Трамп додав, що його уряд багато зробив для захисту довкілля навіть без "односторонніх міжнародних угод".

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Нагадаємо, згідно з повідомленнями американських ЗМІ, республіканець Дональд Трамп програв президентські вибори, проведені 3 листопада. Натомість переможець виборів - кандидат від Демократичної партії Джо Байден вже запевнив, що США під його керівництвом знову приєднаються до Паризької угоди.

Як повідомлялося, саміт глав держав та урядів країн G20 організувала Саудівська Аравія. На членів цього клубу найпотужніших держав світу припадає понад 85 відсотків світового ВВП і дві третини світового населення.

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    Автор: Гелле Єппесен, Стас Соколов


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