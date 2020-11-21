 Меркель закликала до тіснішої міжнародної співпраці у боротьбі з коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2020

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Меркель закликала до тіснішої міжнародної співпраці у боротьбі з коронавірусом

Анґела Меркель закликала лідерів країн Великої двадцятки до тіснішого співробітництва та збільшення зусиль у боротьбі з пандемією COVID-19. Вона наголосила, що усі країни повинні мати доступ до вакцини.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель бере участь у віртуальному саміті глав країн Великої двадцятки (G20)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель бере участь у віртуальному саміті глав країн Великої двадцятки (G20)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у суботу, 21 листопада, закликала лідерів країн Великої двадцятки (G20) до тіснішого міжнародного співробітництва у боротьбі з пандемією COVID-19 і забезпечення доступу всіх країн до вакцини проти коронавірусу.

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"Доступ до вакцин повинен бути можливим і доступним для кожної країни, щоб стримати пандемію. Обіцяних для цього коштів поки що недостатньо", - сказала Меркель у своєму відеозверенні на черговому саміті, який нині проводять в онлайн-форматі.

Вона закликала лідерів країн G20 підтримати ініціативу платформи COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access), мета якої - забезпечити чесний розподіл двох мільярдів доз вакцин між країнами до кінця 2021 року.

За словами Меркель, ця ініціатива вже залучила майже п'ять мільярдів доларів (4,2 мільярда євро). З них Німеччина надає понад півмільярда євро, додала канцлерка. Однак загалом до кінця 2021 року буде потрібно 11 мільярдів доларів. Всього до цієї платформи приєдналися понад 150 країн, серед яких є, зокрема, Китай, але немає США. Як повідомлялося, Україна теж має отримати безкоштовну вакцину як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX.

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З огляду на побоювання, що бідні країни можуть залишитися без вакцини, президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що потрібно уникати ситуацій, коли "доступ (до вакцин - Ред.) матимуть лише багаті". Купівельна спроможність країн не повинна братися до уваги під час ухвалення рішення щодо розподілу вакцин, наголосив він.

Росія та Китай пропонують співпрацю

Президент Росії Володимир Путін запропонував міжнародному співтовариству широкий доступ до вакцини "Sputnik-V", розробленої в РФ. Він сказав, що підтримує наміри учасників саміту G20 зробити вакцини доступними для всього населення планети.

У свою чергу, глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що хоче зміцнити співпрацю з іншими країнами у галузі досліджень, розробок, виробництва та розподілу вакцин у боротьбі з пандемією.

Як повідомило агентство Reuters увечері 21 листопада з посиланням на проєкт заключного комюніке саміту, лідери G20 хочуть підтримати забезпечення справедливого розподілу вакцин. 

Дводенний віртуальний саміт держав та урядів 20 найпотужніших економік світу розпочався 21 листопада під головуванням Саудівської Аравії.

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