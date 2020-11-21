 Дональд Трамп дочасно залишив саміт G20 і поїхав грати в гольф | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.11.2020

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Новини

Дональд Трамп дочасно залишив саміт G20 і поїхав грати в гольф

Після двох годин участі в саміті лідерів Великої двадцятки, що відбувається в режимі онлайн-конференції, президент США Дональд Трамп поїхав грати в гольф. На саміті його тепер представляє Стівен Мнучін.

Дональд Трамп під час гри в гольф

Дональд Трамп під час гри в гольф (архівне фото)

Чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп покинув саміт лідерів країн Великої двадцятки (G20) і подався на одне зі своїх полів для гольфу. У суботу, 21 листопада, після менше ніж двох годин участі в онлайн-конференції лідерів G20 Трамп покинув Білий дім і поїхав у свій гольф-клуб у Вірджинії, передає інформагенція dpa.

Згодом ЗМІ поширили кадри, де видно як Трамп грає в гольф. Як повідомляє dpa, на саміті G20 американського президента тимчасово представляють міністр фінансів Стівен Мнучін і його економічний радник Ларрі Кудлоу.

Млява зацікавленість самітом

Про досить млявий інтерес Трампа до саміту глав держав та урядів країн Великої двадцятки свідчить і той факт, що американський лідер, перебуваючи в режимі онлайн-конференції, розмістив кілька дописів у соцмережі Twitter, що не мали нічого спільного з тематикою саміту. Трамп зокрема написав про нібито фальсифікації на проведених 3 листопада президентських виборах у США. Зокрема він згадав "масову й безпрецедентну фальсифікацію виборів".

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Twitter негайно позначив ці дописи застереженням про те, що зміст цих твітів є "суперечливим". Трамп досі не представив жодних переконливих доказів своїх звинувачень і вже програв кілька судових позовів у цій справі.

Трамп написав також твіт, що його син Дональд Трамп-молодший почувається "дуже добре". За повідомленнями ЗМІ, він був заражений коронавірусом. Однак, згідно зі зробленою напередодні заявою, у нього поки немає жодних симптомів.

Важливість саміту Великої двадцятки

Дводенний саміт G20, що проводиться Саудівською Аравією, завершиться в неділю. Під час саміту мають обговорюватися такі теми, як боротьба з пандемією COVID-19, протидія економічній рецесії та боротьба зі змінами клімату. На країни-члени Великої двадцятки припадає понад 85 відсотків світового ВВП і дві третини населення світу.

Згідно з календарем зустрічей президента, що публікується Білим домом, Трамп планував знову відвідати відеоконференцію G20 в неділю.

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