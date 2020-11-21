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Стівен Мнучін

Стівен Мнучін - колишній інвестиційний банкір у Goldman Sachs. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стівен Мнучін".

З лютого 2017-го до січня 2021 року Стівен Мнучін був міністром фінансів США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дональд Трамп дочасно залишив саміт G20 і поїхав грати в гольф

Дональд Трамп дочасно залишив саміт G20 і поїхав грати в гольф 21.11.2020

Після двох годин участі в саміті лідерів Великої двадцятки, що відбувається в режимі онлайн-конференції, президент США Дональд Трамп поїхав грати в гольф. На саміті його тепер представляє Стівен Мнучін.
США запровадили санкції щодо 18 іранських банків

США запровадили санкції щодо 18 іранських банків 08.10.2020

Уряд США ввів санкції проти 18 іранських банків. Мета санкцій - перекрити доступ цим банкам до американської валюти, заявили у міністерстві фінансів США.
США заявили про масштабне розширення санкцій проти Ірану

США заявили про масштабне розширення санкцій проти Ірану 10.01.2020

Вашингтон запроваджує низку додаткових персональних та економічних санкцій проти Ірану, які зачеплять, зокрема, іранський металургійний сектор. До таких заходів Вашингтон вдався після атаки на свої бази в Іраку.

США посилили санкції проти росіян через втручання в вибори

США посилили санкції проти росіян через втручання в вибори 30.09.2019

Міністерство фінансів США посилило санкції проти підприємств та осіб, пов'язаних із російським бізнесменом Євгеном Пригожиним. Їх обвинувачують у спробі вплинути на результати виборів у США у 2018 році.
Вашингтон підтвердив готовність Трампа зустрітися з Роухані без попередніх умов

Вашингтон підтвердив готовність Трампа зустрітися з Роухані без попередніх умов 11.09.2019

Зустріч може відбутися на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, стверджує Майк Помпео. Водночас США заявляють про продовження політики максимального тиску на Іран.
Вашингтон запровадив санкції проти очільника іранського МЗС Заріфа

Вашингтон запровадив санкції проти очільника іранського МЗС Заріфа 01.08.2019

Американські санкції передбачають заморожування активів міністра закордонних справ Ірану у США. зазначив, що ці заходи не матимуть ефекту.
США запровадили санкції за фінансування Корпусу вартових Ісламської революції

США запровадили санкції за фінансування "Корпусу вартових Ісламської революції" 26.03.2019

США запровадили санкції проти 25 осіб та компаній з Ірану, Туреччини та ОАЕ, які причетні до схеми фінансування "Корпусу вартових Ісламської революції".
США розширили економічні санкції проти Венесуели

США розширили економічні санкції проти Венесуели 19.03.2019

Вашингтон застосував обмежувальні заходи проти венесуельської золотодобувної компанії CVG Minerven та її керівництва. Дональд Трамп розглядає "усі варіанти" для вирішення ситуації у Венесуелі.
США наклали санкції на російський банк через Венесуелу

США наклали санкції на російський банк через Венесуелу 11.03.2019

Вашингтон запровадив санкції щодо російського банку "Еврофинанс Моснарбанк" через його співпрацю з державною нафтовою компанією Венесуели Petroleos de Venezuela S.A.
США запроваджують санкції проти нафтової галузі Венесуели

США запроваджують санкції проти нафтової галузі Венесуели 29.01.2019

Запровадженні санкції США спрямовані проти державного нафтового концерну Венесуели PdVSA. Венесуельська нафта продаватиметься, але отримані кошти підуть на рахунки, заблоковані для уряду Мадуро.
США запропонували Китаю продовжити торгові переговори

США запропонували Китаю продовжити торгові переговори 13.09.2018

Раніше Вашингтон і Пекін запровадили взаємні митні збори. Тепер Пекін хоче відновити діалог, заявив радник Дональда Трампа з економічних питань.
США розширили санкції проти компаній і фізичних осіб з РФ

США розширили санкції проти компаній і фізичних осіб з РФ 21.08.2018

Мінфін США запровадив санкції проти ще кількох російських фірм і фізичних осіб. Ці компанії потрапили до "чорного списку" через спроби обійти наявні обмежувальні заходи.
США погрожують Туреччині додатковими санкціями

США погрожують Туреччині додатковими санкціями 16.08.2018

Якщо американського пастора Ендрю Брансона не звільнять з-під домашнього арешту, американські санкції проти Анкари розширять, наголосили у Вашингтоні.
США запровадили санкції проти російського банку за спрівпрацю з КНДР

США запровадили санкції проти російського банку за спрівпрацю з КНДР 04.08.2018

На думку міністерства фінансів США, російський банк "Агросоюз" співпрацював з КНДР попри санкції ООН, покликані прискорити денуклеаризацію країни.
Світовий банк отримає ще 13 мільярдів доларів на проекти розвитку

Світовий банк отримає ще 13 мільярдів доларів на проекти розвитку 22.04.2018

Країни-донори Світового банку вирішили збільшити його капітал на 13 мільярдів доларів. Також змінюються правила видачі кредитів на розвиток.
США запровадили нові санкції проти російських олігархів та урядовців

США запровадили нові санкції проти російських олігархів та урядовців 06.04.2018

США запровадили нові штрафні заходи щодо наближених до президента РФ Володимира Путіна російських олігархів, чиновників і компаній.
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