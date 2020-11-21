Стівен Мнучін - колишній інвестиційний банкір у Goldman Sachs. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стівен Мнучін".

З лютого 2017-го до січня 2021 року Стівен Мнучін був міністром фінансів США. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.