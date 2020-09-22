 США запровадили санкції щодо 18 іранських банків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2020

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Новини

США запровадили санкції щодо 18 іранських банків

Уряд США ввів санкції проти 18 іранських банків. Мета санкцій - перекрити доступ цим банкам до американської валюти, заявили у міністерстві фінансів США.

Уряд США ввів санкції проти 18 іранських банків

Уряд США ввів санкції проти 18 іранських банків

Уряд США у четвер, 8 жовтня, запровадив санкції проти 18 іранських банків. Міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що метою санкцій є перекрити цим банкам "незаконний доступ" до американської валюти, повідомляє інформагенція dpa.

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Санкції передбачають заборону будь-який операцій підсанкційних фінустанов у Сполучених Штатах. При цьому Мнучін запевнив, що гуманітарні транзакції будуть дозволені попри запровадження санкцій. Він запевнив, що санкції США залишатимуться в силі, допоки Іран не припинить свою ядерну програму і підтримку терористів.

Санкції США загрожуватимуть також фінустановам і особам, які здійснюватмуть в майбутньому певні операції з підсанкційними банками. 

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф вже різко розкритикував санкції та заявив про "злочин проти людяності". "Під час пандемії COVID-19 уряд США хоче підірвати наші канали, які ще залишилися, для оплати їжі та ліків", - написав він у соцмережі Twitter.

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  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


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