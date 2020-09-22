США запровадили санкції щодо 18 іранських банків

Уряд США у четвер, 8 жовтня, запровадив санкції проти 18 іранських банків. Міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що метою санкцій є перекрити цим банкам "незаконний доступ" до американської валюти, повідомляє інформагенція dpa.

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Санкції передбачають заборону будь-який операцій підсанкційних фінустанов у Сполучених Штатах. При цьому Мнучін запевнив, що гуманітарні транзакції будуть дозволені попри запровадження санкцій. Він запевнив, що санкції США залишатимуться в силі, допоки Іран не припинить свою ядерну програму і підтримку терористів.

Санкції США загрожуватимуть також фінустановам і особам, які здійснюватмуть в майбутньому певні операції з підсанкційними банками.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф вже різко розкритикував санкції та заявив про "злочин проти людяності". "Під час пандемії COVID-19 уряд США хоче підірвати наші канали, які ще залишилися, для оплати їжі та ліків", - написав він у соцмережі Twitter.

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