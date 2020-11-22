Країни G20 хочуть посилити боротьбу з коронавірусом

Лідери 20 найбільших економік світу поставили собі за мету рівного і справедливого розподілу вакцин від коронавірусу між різними країнами світу, незалежно від їхнього фінансового становища, а також наголосили, що "не шкодуватимуть сил" для цього. Про це йдеться у заключній декларації віртуального саміту країн Великої двадцятки (G20) під головуванням Саудівської Аравії, який завершився у неділю, 22 листопада.

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"Ми мобілізували кошти для забезпечення безпосередніх фінансових потреб глобальної системи охорони здоров'я для підтримки досліджень, розробок, виробництва та розподілу безпечних та ефективних тестів, ліків та вакцин проти коронавірусу", - зазначається у документі.

Такою стала відповідь G20 на заcтереження, що "країни, які розвиваються, і менш розвинені країни" матимуть гірший доступ до ліків і вакцин і таким чином, різниця між багатими та бідними країнами ще більше поглибиться.

Крім того, лідери країн "двадцятки" підтримали відстрочку виплат за кредитами найбіднішими країнами світу до кінця червня 2021 року.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), коментуючи результати саміту, сказала, що пандемія - це глобальний виклик, відповідь на який всі держави мають давати спільно. Вона також підтримала пропозцію президента Європейської Ради Шарля Мішеля підписати міжнародний договір, покликаний "допомогти запобіганню пандемій в майбутньому". Шарль Мішель вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ) повинна і надалі відігравати ключову роль під час координації дій в разі виникнення пандемій.

Меркель також висловила сподівання на якнайшвидший запуск переговорів за підтримки Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) щодо справедливого розподілу вакцин в країнах, що розвиваються.

"Зараз ми обговоримо з GAVI, коли почнуться ці переговори", - зазначила канцлерка Німеччини. При цьому вона закликала вже зараз задіяти наявні засоби в рамках механізму COVAX, який покликаний надати країнам світу рівний доступ до безпечних і ефективних вакцин після їхнього ліцензування та реєстрації. Наразі до COVAX приєдналися 172 країни, серед яких є, зокрема, Китай, але немає США. Як повідомлялося, Україна теж має отримати безкоштовну вакцину як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX.

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На завдання міжнародної ініціативи вже зібрали майже 5 мільярдів доларів (4,2 мільярда євро). Німеччина надала 500 мільйонів євро. "Коли кошти закінчаться, будемо шукати далі", - підкреслила канцлерка за підсумками засідання "двадцятки".

G20: боротьба з пандемією, фінансова криза, зміна клімату

Боротьба з пандемією, підтримка економіки і зміна клімату були основними темами саміту "Великої двадцятки", який проходив в онлайн-форматі 21-22 листопада за головування Саудівської Аравії.

"Група двадцяти" - неформальне об'єднання найбільших економічно розвинених і країн, що розвиваються, що існує з 1999 року.

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