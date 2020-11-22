Країни G20 хочуть посилити боротьбу з коронавірусом
Лідери країн Великої двадцятки пообіцяли справедливий розподіл вакцини проти коронавірусу. Так вони відповіли на занепокоєння, що пандемія може поглибити розбіжності між багатими та бідними країнами.
Фотомонтаж групового фото учасників віртуального саміту G20
Лідери 20 найбільших економік світу поставили собі за мету рівного і справедливого розподілу вакцин від коронавірусу між різними країнами світу, незалежно від їхнього фінансового становища, а також наголосили, що "не шкодуватимуть сил" для цього. Про це йдеться у заключній декларації віртуального саміту країн Великої двадцятки (G20) під головуванням Саудівської Аравії, який завершився у неділю, 22 листопада.
"Ми мобілізували кошти для забезпечення безпосередніх фінансових потреб глобальної системи охорони здоров'я для підтримки досліджень, розробок, виробництва та розподілу безпечних та ефективних тестів, ліків та вакцин проти коронавірусу", - зазначається у документі.
Такою стала відповідь G20 на заcтереження, що "країни, які розвиваються, і менш розвинені країни" матимуть гірший доступ до ліків і вакцин і таким чином, різниця між багатими та бідними країнами ще більше поглибиться.
Крім того, лідери країн "двадцятки" підтримали відстрочку виплат за кредитами найбіднішими країнами світу до кінця червня 2021 року.
Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel), коментуючи результати саміту, сказала, що пандемія - це глобальний виклик, відповідь на який всі держави мають давати спільно. Вона також підтримала пропозцію президента Європейської Ради Шарля Мішеля підписати міжнародний договір, покликаний "допомогти запобіганню пандемій в майбутньому". Шарль Мішель вважає, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВОЗ) повинна і надалі відігравати ключову роль під час координації дій в разі виникнення пандемій.
Меркель також висловила сподівання на якнайшвидший запуск переговорів за підтримки Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) щодо справедливого розподілу вакцин в країнах, що розвиваються.
"Зараз ми обговоримо з GAVI, коли почнуться ці переговори", - зазначила канцлерка Німеччини. При цьому вона закликала вже зараз задіяти наявні засоби в рамках механізму COVAX, який покликаний надати країнам світу рівний доступ до безпечних і ефективних вакцин після їхнього ліцензування та реєстрації. Наразі до COVAX приєдналися 172 країни, серед яких є, зокрема, Китай, але немає США. Як повідомлялося, Україна теж має отримати безкоштовну вакцину як одна з країн, яка включена в роботу глобального механізму COVAX.
На завдання міжнародної ініціативи вже зібрали майже 5 мільярдів доларів (4,2 мільярда євро). Німеччина надала 500 мільйонів євро. "Коли кошти закінчаться, будемо шукати далі", - підкреслила канцлерка за підсумками засідання "двадцятки".
G20: боротьба з пандемією, фінансова криза, зміна клімату
Боротьба з пандемією, підтримка економіки і зміна клімату були основними темами саміту "Великої двадцятки", який проходив в онлайн-форматі 21-22 листопада за головування Саудівської Аравії.
"Група двадцяти" - неформальне об'єднання найбільших економічно розвинених і країн, що розвиваються, що існує з 1999 року.
З настанням осені кількість нових випадків заражень коронавірусною інфекцією стрімко зросла: до початку листопада в багатьох країнах Європи щодня фіксували десятки тисяч випадків. На тлі сплеску захворювань на COVID-19 дедалі більше країн знову почали запроваджувати різні обмеження, намагаючись таким чином загальмувати поширення коронавірусу й запобігти колапсу системи охорони здоров'я.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Німеччина: м'який локдаун
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Німеччина: клуби й спортзали зачинені, ресторани працюють тільки на виніс
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Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Маски: незмінний атрибут осіннього гардеробу
Крім соціального дистанціювання, в Німеччині й надалі роблять ставку також на обов'язкове носіння захисних масок. У багатьох німецьких містах їх тепер треба носити не тільки в громадському транспорті, але й на вулицях з великим скупченням людей. За порушення цього правила передбачені штрафи від 50 до 250 євро - залежно від федеральної землі.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Україна: кіностудії й ресторанний бізнес бояться, що не переживуть "карантин вихідного дня"
Рівень добових заражень коронавірусом в Україні до середини листопада сягнув максимуму від початку пандемії, перевищивши 12 тисяч. У країні запроваджено "карантин вихідного дня": по суботах і неділях працюють тільки продовольчі крамниці, аптеки, транспорт і заправки. Ресторани й кафе можуть торгувати тільки на виніс. Ресторатори, представники кіноіндустрії та сфери торгівлі бояться за свій бізнес.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Росія: рекорди кількості заражень і летальних випадків
Добові показники приросту заражень коронавірусом у Росії до листопада перевищили 22 тисячі. 17 листопада в країну зафіксували рекорд летальності - від наслідків COVID-19 за добу померло 442 особи. Особливо складна ситуація в регіонах: ЗМІ пишуть про те, що в деяких лікарнях ліжка й розкладайки встановлюють у коридорах, для хворих бракує кисню, а на швидку допомоги слід чекати не один день.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Австрія: жорсткий локдаун до 6 грудня
У боротьбі з коронавірусом уряд Австрії запровадив жорсткий локдаун. З 17 листопада до 6 грудня виходити з дому дозволяється тільки за нагальних потреб - наприклад, для відвідування продуктової крамниці й аптеки, поїздки на роботу, на прийом до лікаря. Дозволені також прогулянки й пробіжки. Всі магазини, за винятком супермаркетів, зачинені, аптеки, банки й автозаправки продовжують працювати.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Франція: хворих на COVID-19 відправляють на лікування в Німеччину
Франція перебуває на четвертому місці в світі за рівнем поширення коронавірусу. Від початку пандемії тут виявлено 1,9 мільйона заражень. Система охорони здоров'я перевантажена, деяких пацієнтів перевозять на лікування до ФРН. З кінця жовтня діє локдаун. Жителі мають щодня лише одну годину, щоб сходити в магазин, до лікаря й прогулятися в радіусі не більше одного кілометра від дому.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Швеція: коронавірус став третьою за поширеністю причиною смерті
У першому півріччі 2020 року наслідки зараження коронавірусом стали третьою за поширеністю причиною смерті в Швеції. Близько 10 відсотків від загальної кількості померлих у країні пішли з життя через ускладнення від COVID-19, зазначається у доповіді міністерства охорони здоров'я.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Італія: обійми з батьками через пластикову штору
Італія входить до десятки країн, що найбільше постраждали від коронавірусу. Кількість заражень від початку пандемії перевищила мільйон. З листопада діє комендантська година. Територія Італії розділена на три зони ризику, в регіонах "червоної зони" - частковий локдаун. Багато притулків для старих зачинені для відвідування. В одному з них повісили пластикову штору, щоб люди могли обійнятися.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Данія: жертвами коронавірсу стали норки
Уряд Данії розпорядився знищити всіх норок на фермах країни. Причина - у норок виявили коронавірус SARS-CoV-2, що зазнав мутацій. Він є заразним також для людей і знижує здатність до утворення антитіл. Данія є найбільшим у світі виробником хутра норки. У країні працюють 1139 норкових ферм, на яких загалом тримають близько 15-17 мільйонів норок.
Як Європа бореться з другою хвилею коронавірусу
Світло в кінці тунелю: вакцини від коронавурусу можуть з'явитись на початку 2021
Німецька компанія BioNTech та американська корпорація Pfizer 9 листопада оголосили про те, що розроблена ними вакцина продемонструвала ефективність у 90 відсотків. Через тиждень про 95-відсоткову ефективність своєї вакцини заявила американська Moderna. Ці компанії мають намір подати в США заявку про пришвидшену реєстрацію препарату. Є сподівання, що вже на початку 2021 року вакцина буде доступна.